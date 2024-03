Representantes de la Fiscalía de Prevención del Delito, en Trujillo, informaron ayer que los propietarios de las viviendas situadas alrededor del penal El Milagro que permitieron la instalación ilegal de antenas repetidoras de señal de Internet no son sometidos, por ahora, a un proceso penal.

Esto, a pesar de que técnicos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aseguraron que dichos dispositivos estaban vulnerando el bloqueo de equipos celulares en el interior del recinto penitenciario. Es más, el propio ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana Ysa, dijo que estas antenas permitían que la señal de Internet atraviese los muros de la cárcel y que algunos reos aprovechen esta situación para poder seguir delinquiendo desde sus celdas.

Nada contra ellos

El Ministerio Público explicó que esas personas (propietarios de las viviendas) actualmente son pasibles de sanciones administrativas por haber autorizado que en sus predios se instalen las antenas ilegales; sin embargo, mientras no exista ningún indicio de que hayan incurrido en delito no se les abrirá procesos penales.

En ese sentido, la Fiscalía de Prevención del Delito dejó en claro que participaron, el último viernes, del operativo de erradicación de antenas por pedido del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe).

No hay indicios de que cometieron algún delito.

“Lo que se busca es prevenir que con estas antenas informales o ilegales se sigan propiciando nuevos delitos desde el penal. La Fiscalía recomendó que cada entidad cumpla y proceda conforme su competencia”, señaló el Ministerio Público mediante su área de Comunicaciones.

A lo que se refiere la Fiscalía es que es la Municipalidad Distrital de Huanchaco y el MTC son los entes que deberían seguir con los procesos administrativos contra los dueños de los predios y los representantes de las empresas que instalaron las antenas en esa zona y vulneraron el decreto legislativo N°1229, que claramente señala “que sobre el área de 200 metros desde el perímetro de los establecimientos penitenciarios ninguna empresa operadora podrá colocar antenas de telefonía móvil o satelital”.

Cuatro antenas

Cabe precisar que fueron cuatro las viviendas situadas alrededor del penal El Milagro donde se detectó la ilegal instalación de estas antenas.

Estas emisoras y receptoras de Wifi fueron desmontadas y actualmente se encuentran en custodia del Inpe.

Propietarios de viviendas alegaron que antenas era para que sus hijos puedan estudiar.

Solo un propietario se quejó por el retiro de la antena y dijo que se usaba para contar con Internet, a fin de que sus hijos puedan estudiar.

Al respecto, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, comentó que no está prohibido que cada persona tenga Internet en la zona.

“Lo que hemos detectado es que la señal de esas antenas traspasa el penal y entonces eso no es para fin doméstico, no es para los vecinos, no es para un trabajo escolar, sino para otro tipo de acción”, advirtió.