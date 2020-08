Recaudan más de 401 mil soles para adquirir planta de oxígeno medicinal en Otuzco

Un total de 401.909.50 soles fue le recaudado en el teletón denominado "Porque estuve enfermo y me visitaste" en la provincia de Otuzco y que tiene como finalidad poder adquirir una planta de oxígeno medicinal para atender a los pacientes que sufren por el COVID-19.

Este teletón estuvo presidido por el párroco Ronald Gonzales Estela de la Parroquia Inmaculada Concepción de Otuzco y contó el apoyo de diversos comités y subcomités de los distritos de esta provincia del ande liberteños. Además, de los medios de comunicación de la zona que se sumaron.

"No solo es el trabajo del comité, sino de subcomité en los distritos y caseríos de nuestra provincia. Hemos llegado a esta meta de 401 mil soles, pero no estamos contentos, porque esto es nuestra meta a corto plazo y nuestra meta a largo plazo es hacer que la planta (de oxígeno) funcione perfectamente en nuestra provincia. Vamos a seguir trabajando no solo por la planta de oxígeno, sino por otras cosas más, por los balones de oxigeno. Nos comprometemos a trabajar desinteresadamente por los enfermos de nuestra provincia", indicó Gonzales Estela.

CASOS COVID-19

En la provincia de Otuzco se registran 647 casos de coronavirus y 27 víctimas mortales a la fecha. Los casos se distribuyen en los distritos de Otuzco (362), Usquil (102), Agallpampa (53), Salpo (40), Sinsicap (32), Mache (19), Charat (18), Huaranchal (15) y La Cuesta (6).

Cabe mencionar que en el teletón, realizada en la provincia de Otuzco, participaron diversos artistas nacionales y locales que se sumaron a esta acción social.

