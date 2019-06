Regidores en contra de cierre del Segat

Síguenos en Facebook

Los regidores de oposición Jorge Rodríguez y Olga Cribilleros le exigieron al alcalde Daniel Marcelo repotenciar el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (Segat), un organismo público descentralizado (OPD) criticado duramente por el burgomaestre al no ver resultados y solo deudas.

RESULTADOS

Los problemas guardarían relación con el inexistente plan de contingencia tras la salida del Consorcio Trujillo Limpio (Veolia). “Si seguimos en ese plan vamos a tener que cerrar la municipalidad (...) Yo espero que él reflexione, porque estamos para reparar lo que dejó la anterior gestión. Él hasta ahora no reparó el Segat y toda la problemática de la basura)”, indicó el concejal Jorge Rodríguez.

Por su lado, la regidora aprista Olga Cribilleros lamentó las declaraciones del alcalde Daniel Marcelo. “Es lamentable, el alcalde Marcelo no solo estructuralmente no tiene un plan de trabajo(...) Solicité que se me informe sobre los gastos por el alquiler de maquinaria que se hace, pese a que el servició aún es deficiente”, señaló.

OPINIÓN

El ex regidor de la municipalidad de Trujillo, Pablo Penagos, quien vio cómo se creó el Segat, reflexionó respectó a lo manifestado por el alcalde Daniel Marcelo.

“El Segat es un OPD en quiebra, desde su creación ha recibido subsidios de la municipalidad por más o menos 70 millones de soles”, indicó.