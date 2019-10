Ricardo Morán presenta su segundo libro "Yo Soy Tu Padre" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Ricardo Morán dejó por un momento su faceta como productor y jurado del programa “Yo Soy”, para presentar su segundo libro “Yo Soy tu Padre”, este fin de semana, en la Feria Internacional del Libro de Trujillo (FILT) 2019.

A diferencia de su primera producción literaria, “Todo está bajo control”, Morán, en una entrevista con Diario Correo, nos cuenta que esta historia es más personal, al relatar pasajes de su vida hasta ahora desconocidos.

“Es un libro más intimo, de hecho lo más intimo que he escrito en mi vida y creo que la gente se va a sorprender al leerlo, porque va a descubrir cosas de mi que no le he contado a nadie, excepto a mi terapeuta”, dijo.