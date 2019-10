Ricardo Pinedo: "José Antonio Nava y Elías Rodríguez están coincidiendo en 'negocios'"

Síguenos en Facebook

Ricardo Pinedo, exsecretario personal de Alan García, señaló que José Antonio Nava lo llamó y que al no contestar su llamada fue recriminado por Elías Rodríguez.

"¿Cómo iba a responder yo esa llamada? Y la tengo de testigo a la compañera Zoila Bocángel, pero ¿ustedes saben quién me llamó inmediatamente a incriminarme por qué no le respondí la llamada? Elías Rodríguez. Me llamó y me dijo: ‘no le has respondido la llamada, se va a molestar José Antonio Nava’”, indicó Ricardo Pinedo en un video que fue difundido ayer cuando se desarrollaban las elecciones del Congreso Nacional del Apra.

Pinedo señaló que Elías Rodríguez y José Antonio Nava, hijo de Luis Nava (secretario de Palacio Gobierno durante el periodo de la presidencia de Alan García), tendrían un "negocio" en la reconstrucción del norte.

“Yo quisiera que evalúen eso los compañeros que no tienen ese conocimiento que uno no puede hablar afuera. Yo sé que hace cuatro meses, cinco meses, han estado coincidiendo en negocios José Antonio Nava y Elías Rodríguez, en la reconstrucción del norte 'compañeros, no podemos quedarnos callados.”, aseveró ante otros militantes.