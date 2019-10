Robles: "Tenemos un cáncer metido dentro del Apra"

Síguenos en Facebook

Enfrentamiento entre sus dirigentes, militancia dividida, local partidario tomado y hasta solicitudes de garantías para evitar que la sangre llegue al río. Eso fue lo que se vivió la semana pasada en el Apra, cuando se celebró un proceso electoral interno para elegir a los 62 delegados que acudirán al congreso nacional que se realizará en Lima los días 25, 26 y 27 de este mes.

Daniel Robles López, excongresista del partido de la estrella, lamenta que no se haya podido super esta crisis en el interior de la agrupación política y ensaya una explicación del porqué los problemas son más grandes que el Apra.

Otra vez estamos viendo al Apra desunido y en conflicto interno, ¿por qué está sucediendo esto?

Sí, efectivamente, lo que pasa es que tenemos un cáncer metido dentro del partido aprista que no lo podemos todavía eliminar. Es un cáncer que está siendo alimentado por personas externas y que políticamente les conviene que el partido esté así desorganizado y que los cargos más importantes los tenga la gente que coordina con ellos. Ahí hablamos de los Sánchez Paredes, de César Acuña, Pepe Luna, son personas que están financiando el accionar de estos elementos que están trastocando la organización partidaria.

Lo que sucede es grave. No han podido celebrar un proceso electoral para elegir delegados. ¿Qué sucederá cuando tengan que ir a las internas para seleccionar a sus candidatos para el Congreso?

Sí, no se ha podido realizar una elección de delegados correcta porque prácticamente el Tribunal Regional Electoral está trabajando para ellos. Ha sido capturado y todos han hecho lo que sus patrones les han dictado; es decir, han permitido que se tome el local un día y en un mismo día han recibido las inscripciones de los candidatos y no han dejado entrar a nadie más. Entonces, se eligen entre ellos nada más. Hay un cáncer que no se combate porque todavía hay gente que no quiere ponerle la fuerza suficiente para eliminarlo.

Lo más preocupante para ustedes es que esta crisis nuevamente se reaviva a pocos meses de celebrar nuevas elecciones congresales. Hay una valla electoral del 5% que deben superar. Tal vez como van no lo logren, ¿o cuál es su visión de futuro?

Sí, seguramente no se logre y para eso están trabajando los elementos que son dirigidos por los enemigos principales del partido. Se hacen pasar por apristas, se dicen líderes, financian a los demás compañeros que porque les dan un pasaje, una propina, van y apoyan estas malas actitudes, y eso nos está haciendo tremendo daño ¿no?

Esta complicada situación va en desmedro del Apra, pero políticamente beneficia a otros partidos políticos que ya están en plena campaña electoral.

Sí, y son los que financian para hacer todas estas actividades que se están viendo. Su objetivo es desaparecer al partido aprista o, como se dice, tenerlo desorganizado sin mayor posibilidad; ese es el objetivo de ellos para que sus candidatos tengan mayor opción.

¿Cómo salir de todo esto?

Yo propuse instalar comandos de acción, y fue antes de ir a un congreso, que como se está viendo está plagado de hechos irregulares y de corrupción. Yo dije, no conviene esto, hagamos comandos de acción en todas las regiones, llamando a todos, porque el congreso va a fracasar nuevamente, porque así como han hecho en Trujillo lo están haciendo en otros sitios. Lo que se intenta es tener al Apra en reclamos, en situaciones que no nos permita postular a candidatos en este proceso electoral que están convocado para elegir a los nuevos legisladores.

El camino es complicado.

No, el camino es oscuro y esto le conviene a César Acuña y a Pepe Luna, que son los dueños de los dos partidos que han aparecido en el contexto político y que están invirtiendo grandes cantidades de dinero, que no sale de sus bolsillos, sino es financiamiento externo.

¿A quién culpa usted de la crisis en el Apra?

A Elías Rodríguez, es el principal responsable. Es el responsable de todos estos grupos que hacen lo quieren en el partido.