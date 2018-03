Santa María tras salida de PPK: la reconstrucción no debe parar

El aspirante aprista a la alcaldía de Trujillo, Luis Carlos Santa María, advirtió que los 544 proyectos encargados por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios a la región La Libertad no deben paralizarse ante la renuncia del presidente Kuczynski.

Santa María exhortó a las autoridades municipales y regionales a tocar las puertas del nuevo gabinete ministerial y exigir el cumplimiento de la ejecución de los proyectos para los cuales ya existen partidas aprobadas.

“Los trabajos de reconstrucción no deben afectarse por la renuncia del mandatario. Esta renuncia no puede ser una excusa para que las autoridades municipales y regionales no continúen con la ejecución de proyectos”, dijo.

Santa María advirtió que las unidades ejecutoras deben trabajar con mayor celeridad todos los proyectos.