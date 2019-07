Satt: gerente de Administración tampoco tendría el perfil

Síguenos en Facebook

El Servicio de Administración Tributaria de Trujillo (Satt) continúa dando que hablar con sus contrataciones en puestos claves. Primero, se dio con la contratación de Ariana Rojas La Torre, quien ocupó hasta el último jueves 11 de julio el cargo de jefa del área de Relaciones Públicas e Imagen Institucional, pero renunció, y luego anunció su relación sentimental con el alcalde de Trujillo Daniel Marcelo. Con esto buscó descartar que la primera autoridad de la referida provincia haya influido en su contratación.

Y en menos de cuatro días, un segundo caso se posiciona como una presunta irregularidad, que involucra a la gerente de Administración del Satt, Paola Carvo Vela, quien no tendría la experiencia necesaria para ocupar el cargo.

ANTECEDENTE

En el 2016 fue cuestionada por ocupar el cargo de asesora en la gerencia general de Irrigación del Proyecto Especial Chavimochic (Pech). En esa oportunidad, el exconsejero por Virú, Edgar García Flores, denunció que fue favorecida en el cargo por ser la excuñada del congresista de Alianza para el Progreso, Richard Acuña.

COINCIDENCIAS

Lo cierto es que Ariana Rojas La Torre (comunicadora) y Paola Carvo Vela (licenciada en Administración) se desempeñaron hasta marzo de este año como asesoras de la gerencia general de irrigación del Proyecto Especial Chavimochic, y fueron despedidas porque la Contraloría General de la República le recomendó al gobernador regional Manuel Llempén destituir a quienes no cumplan con el perfil para desempeñarse en la administración pública. Es así que las dos funcionarias debieron dejar los cargos, pero ambas, marcadas al parecer con el mismo destino, llegaron a ocupar dos puestos importantes en el Servicio de Administración Tributaria de Trujillo.

SIN PERFIL

De acuerdo al portal Con Memoria, la licencia en Administración Paola Carvo Vela fue designada como gerenta de Administración de la OPD en mención a pesar de no cumplir con el perfil profesional asignado por el Clasificador de Cargos publicado por el Sevicio de Administración Tributaria de Trujillo, es decir: 5 años en el sector público y/o privado, y 3 en temas relacionados al cargo.

Y todo parece indicar que la ahora gerente de administración del Satt laboró como administradora de Inversiones Matt EIRL desde el 1 de julio del 2009 hasta el 31 de agosto del 2014. Esta empresa registra como titular gerente la hermana de la funcionaria, Susan Carvo Vela, justamente, la exesposa de Richard Acuña. En la Sunat, la empresa está inscrita desde el 3 de setiembre del 2010, es decir, un año después de que la excuñada de Acuña adjuntó el dato como experiencia. Es importante referir que dicha empresa tiene como rubro el salón de belleza.

RESPONDE

El gerente general del Satt, Estuardo Reategui Vela, fue consultado anteriormente por el portal Con Memoria por el tema, pero no respondió. Sin embargo, Correo se comunicó con el funcionario del Organismo Público Descentralizado (OPD), y no quiso dar detalles sobre la contratación de la funcionaria de confianza. Refirió que no conocía del tema, pese a que se supone que dio el visto bueno para que la contrataran.

“Bueno, desconozco lo que usted me está mencionando (...) En realidad yo desconozco lo que me señala”, manifestó.

CRÍTICA

Informada del tema, la regidora aprista Olga Cribilleros no se mostró sorprendida por las contrataciones que se realizan en el Satt. “Las características de la gestión de Alianza para el Progreso, tanto en el gobierno regional como en los gobiernos locales, es la contratación y designación irregular a funcionarios que no cumplen el perfil indicado y continúan”, indicó.

Asimismo, refirió que pedirá formalmente que el Organismo de Control Institucional (OCI) y la Procuraduría Municipal investiguen la contratación de Ariana Rojas La Torre, por considerar que Daniel Marcelo influyó para que se desempeñará en el cargo de jefa de imagen institucional del Satt. “Por más que digan que la funcionaria (Ariana Rojas) ya no trabaja, que sí existe una relacion con el alcalde (Daniel Marcelo), definitivamente el pueblo trujillano no es ingenuo (…) Hay una clara muestra de que hubo un favoritismo desde su contratación, pero que lo determine el órgano de control y la procuraduría, y el Ministerio Público debería de intervenir de oficio”, precisó.

HABLA EL ALCALDE

Daniel Marcelo Jacinto, como se supo, el pasado viernes negó tener una relación sentimental con Ariana Rojas, y por la tanto, según dijo, no existió un tráfico de influencias. “Que investiguen si quieren (la contratación de Ariana Rojas), yo ya he dicho que no voy a hablar más sobre ese tema”, respondió ayer.

Sin embargo, sí habló sobre la separación de funcionarios observados por la Contraloría, precisamente por no cumplir con el perfil para ocupar los cargos de confianza. En el tema relacionado con la gerente de Administración del Satt, Paola Carvo, señaló que hasta antes del viernes darán la lista final de los funcionarios que dejarán su gestión.

“El problema de las observaciones que nos ha hecho la Contraloría no es tanto por el perfil del profesional, es por la experiencia, o sea por la experiencia que no tienen en el cargo, como la gerente de recursos humanos y la de desarrollo (…) Bueno, cuándo van a aprender los funcionarios pues, si uno le está dando la confianza es porque confiamos en que van a hacer un buen trabajo”, refirió Marcelo.

SE VAN

En ese sentido, el alcalde de Trujillo señaló que por lo menos siete funcionarios se irán de la municipalidad provincial por no tener la experiencia requerida para ocupar los cargos de confianza.

“La Contraloría dice experiencia en el cargo, (a los) que están trabajando ahora (…) Por eso digo, de los 15 (funcionarios observados), cinco prácticamente, tres han renunciado y dos cambiamos. De los 10, el gerente y subgerentes de seguridad ciudadana... Ya tenemos esa ley y con esto vamos a modificar el ROF (Reglamente de Organización y Funciones) en sesión de concejo. Pero hay otros funcionarios que ya no van a poder cumplir”, agregó.

Hasta este viernes tiene Daniel Marcelo para confirmar a los funcionarios que separará.