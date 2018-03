Segunda Profesional: Carlos A. Mannucci y César Vallejo ya conocen a rivales

Síguenos en Facebook y YouTube

Carlos A. Mannucci y César Vallejo se volverán a encontrar una vez más en la Segunda Profesional y se medirán en la jornada 15.

El inicio de la Segunda Profesional está previsto para el 7 de abril y concluirá el 27 de octubre en su etapa de clasificación. El play offs serán el 1 y 4 de noviembre, la semifinal el 11 y 18 de noviembre. La final se jugará el 25 de noviembre y 2 de diciembre.

Cabe señalar que la etapa de clasificación se jugarán 30 fechas y el que ocupe el primer puesto clasificará a la semifinal de forma directa. Del 2 al 7 jugarán los cuartos de final de esta forma: 2 vs. 7, 3 vs. 6 y 4 vs. 5 (partidos de idas y vuelta).

DEBUT

En la primera fecha, Carlos A. Mannucci visitará a Unión Huaral en el Julio Lores Colán y César Vallejo recibirá a Deportivo Coopsol en el Estadio Mansiche.

En la fecha 2, Carlos A. Mannucci se reencontrará en casa con su gente ante el Juan Aurich en el "Clásico del Norte" y César Vallejo se irá a Chongoyape para medirse ante Los Caimanes.

Y el esperado "clásico trujillano" entre Carlos A. Mannucci y César Vallejo será en la última fecha del torneo.