Sunafil multa a comuna de Santiago de Cao

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), emitió dos multas contra la Municipalidad Distrital de Santiago de Cao, provincia de Ascope, por no cumplir con diversas normas sociolaborales, los montos ascienden a un total de 625 086.00 soles.

El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Municipalidad Distrital de Santiago de Cao (Sutramun- MDSC), ha denunciado los diversos atropellos que el alcalde Genaro Vásquez Reyes y su cuerpo gerencial vienen realizando contra los trabajadores.

Al respecto, el secretario general del Sutramun, Eleodoro Gutiérrez Charcape, indicó que son 43 miembros de su institución los que se han visto afectados, además de sus familias.

“No entendemos cómo va a poder pagar estas multas el alcalde (Genaro Vásquez), pero aun así no nos quiere pagar nuestros pactos, son nuestros derechos y los vamos a defender”, señaló Gutiérrez Charcape. Sunafil en el acta N° 395 – 2019 – SUNAFIL/IRE – LIB refiere que la primera multa es por el incumplimiento de convenios colectivos, los trabajadores denunciaron que desde el mes de febrero se les recortó arbitrariamente su sueldo, retirando un promedio de 500 soles de bonos obtenidos por convenios de pactos colectivos. El monto a pagar por la municipalidad es de 51 996.00 soles.

SEGURIDAD Y SALUD

La segunda sanción impuesta, responde al tema de Seguridad y Salud en el Trabajo, con 573 090.00 soles a pagar, entre los hechos observados como falta grave se encuentran: la municipalidad no ha cumplido con acreditar la póliza de seguro complementario de trabajo de riesgo en salud y pensiones; no se elaboró el mapa de riesgos; no se capacitó al personal ante simulacros de emergencia; no se implementó un libro de actas del comité de seguridad y salud en el trabajo y otros.

El detalle se explica en el acta N° 315 – 2019 – SUNAFIL/IRE – LIB. Al respecto el gerente de la Municipalidad distrital de Santiago de Cao, William Gratelli, indicó que aún no han sido notificados pero que apelaran a dichas sanciones y que el pago total de los pactos colectivos se está retrasando por la huelga del poder judicial.

En septiembre de este año, Sunafil impuso dos sanciones económicas a la misma municipalidad por infringir normas sociolaborales, el total fue de 94 500.00 soles