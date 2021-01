El alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo, José Ruiz Vega, lamentó que el presidente de la República, Francisco Sagasti, no haya considerado a la región La Libertad en la categoría “de riesgo muy alto” en cuanto a contagios y muertes por Covid-19 y que, por ende, la región no ingrese a cuarentena por el letal avance del Covid-19.

El burgomaestre insistió en sostener que hay autoridades locales que están ocultando información al Ejecutivo. “No se dice la verdad, porque en los hospitales no hay camas UCI, nos falta oxígeno, la demanda es bastante. No sé que cifras ha llegado al Ejecutivo para que no se tome la decisión de entrar en una cuarentena”, enfatizó el burgomaestre.

Ruiz dijo a la fecha hay más de 170 de fallecidos en Trujillo en lo que va del año. “Trujillo está siendo azotada actualmente. El presidente debió tomar medidas urgentes”, recalcó.

El alcalde señaló que no está en contra de la reactivación económica, sino que se tiene tomar medidas para prevenir muertes en casos de pacientes cuya salud se agrava y no hay profesionales que los atiendan ni equipos.

“Es importante que las autoridades no oculten información, esto no está controlado, señores”, sentenció José Ruiz.