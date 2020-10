Las cifras de contagios y fallecidos por Covid-19 en La Libertad dan esperanza, pero no confianza. En las últimas 24 horas, la Sala Situacional Covid-19 reportó que solo una persona murió víctima de esta enfermedad, luego de que el martes no hubiera fallecidos.

Pese a estas cifras, que son alentadoras, la región se prepara para una segunda ola de contagios de coronavirus , que según el decano del Colegio Médico de La Libertad, Wilmar Gutiérrez Portilla, podría llegar en tres semanas.

CAMAS

El gerente de Salud, Fernando Portilla, indicó a Correo que en la región hay 83 camas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), de las cuales “hay una disponibilidad diaria del 30 al 60%, según el día” . Esto, a diferencia de meses anteriores, en donde todo estaba copado y los pacientes tenían que esperar, a veces días, para poder ingresar a estos espacios.

A esto, se suma el acuerdo entre el Gobierno Regional de La Libertad y la Municipalidad Provincial de Trujillo para que en el estadio Chan Chan se instalen entre 200 y 300 camas, de llegar a coparse los centros de salud. Esta propuesta ahora fue aceptada, luego de que en mayo último se desestimara por diferencias entre el suspendido alcalde Daniel Marcelo y el gobernador Manuel Llempén.

Otro lugar que podría ser usado ante un posible rebrote es el Ambiente Temporal de Hospitalización del colegio Ramón Castilla, en donde se implementó, en 50 de sus 100 camas hospitalarias, tuberías para suministrar oxígeno a través de redes desde tanques de oxígeno, lo que mejorará la presión de este recurso en beneficio de los pacientes.

Manuel Llempén ayer reiteró que la baja en el número de muertos no significa que debemos confiarnos. Además, confirmó que en la región no hay ningún sospechoso de haberse reinfectado con el virus, tal como ocurre en la región Lambayeque, en donde se estudia un caso.

El alcalde de Trujillo, José Ruiz, por su parte, anunció que invertirán en mejorar los establecimientos de salud de la capital de La Libertad.

Los trabajos iniciaron ayer, con la colocación de la primera piedra para la ampliación del puesto de salud de la urbanización Libertad, en donde se invertirán S/ 3 millones 300.

“Vamos a intervenir en todos los puestos de salud de la provincia, en coordinación con el Gobierno Regional, para seguir luchando contra la pandemia”, indicó.

Agregó que serán 12 mil personas de las urbanizaciones La Rinconada, Santa Sofía, Huerta Bella y Pesqueda, las que se beneficiarán con la construcción de este local de tres pisos, que incluye, además de ambientes, la compra de mobiliario, equipamiento y una ambulancia.

CONTAGIOS

Si bien es cierto las muertes por coronavirus en estos últimas días han disminuido y las cifras prácticamente se han ‘estancado’ en 3,650 fallecidos, el número de casos positivos continúan en aumento. En las últimas 24 horas se infectaron 212 personas y ahora los contagios alcanzaron los 61,759 en este departamento.

El decano del Colegio Médico, Wilmar Gutiérrez, pidió estar preparados no solo para un posible rebrote, sino también para una mutación del virus, que podría hacerlo más potente o quizá más débil.

“El virus puede mutar y cambiar, eso es impredecible, puede mutar para ser más débil o más fuerte, pero debemos pensar que puede ser más fuerte y estar alerta con medidas de protección”, dijo.

Respecto a las camas UCI, precisó que las cifras dadas por Fernando Padilla son demasiado alentadoras, pues en promedio solo hay un 20% de espacios disponibles y no llegan hasta el 60%, como indicó el gerente.

“El Gobierno Regional a veces considera camas UCI que no cumplen criterios de UCI. No solo debe decir UCI (en el rótulo), debe haber personal intensivistas, equipos, es todo un criterio. El número de camas no me parece real. Antes de la pandemia esas camas nunca han estado vacías y ahora hay algunas, pero habrá disponibles un 20%”, aclaró.

NO APRENDEN

También lamentó que tras siete meses de pandemia “no se haya aprendido nada” y la región continúe entregando medicamentos ineficaces para combatir el virus.

“No tenemos una versión oficial (que vayan a dejar de entregar estos fármacos), esperamos que hagan caso lo que científicamente se está probando a nivel mundial y se dedique el presupuesto a medidas que sí han demostrado la eficacia. Han pasado siete meses y ningún medicamento ha demostrado su eficacia, y eso parece que no quieren aprender. ¿Por qué motivo?, no sabemos. ¿Quizá ya tienen compromisos con algunos medicamentos comprados?, ¿quizá lo están manejando políticamente?”, indicó.