Los exteriores de los mercados y centros comerciales se han convertido en focos de contagio de Covid-19, por la proliferación de vendedores informales que se ubican en estas zonas. Por ello, la Municipalidad Provincial de Trujillo anunció que a fines de octubre se reubicará a los ambulantes que han tomado por ‘asalto’ las vías en los exteriores del mercado Zonal Palermo (exMayorista), Francisco de Zela, Atahualpa, avenida España, entre otros. También advirtió que se usará la fuerza pública contra quienes, después de esa fecha, intenten tomar las calles para ofrecer sus productos.

PANORAMA EN TRUJILLO

En Trujillo, el principal foco de infección está en los alrededores del exMayorista . Ahí hay unos 1,076 negociantes distribuidos entre las calles Sinchi Roca, José Gálvez, María Eguren y César Vallejo. A ellos, se suman los cerca de 500 informales que se sitúan entre las calles Francisco de Zela y Atahualpa, además de un número similar que se instala en el Centro Histórico de Trujillo, es decir dentro del perímetro de la avenida España.

El alcalde José Ruiz indicó que su gestión trabaja un plan para liberar estos espacios públicos con la ayuda del empresariado local. Esta iniciativa consiste en habilitar un terreno de 15 mil metros cuadrados en la prolongación Francisco de Zela. Esta área es privada; pero será cedido por un año para albergar a más de 1,000 comerciantes informales.

Detalló que en este momento la comuna realiza los planos para determinar “cuántos comerciantes entrarían” en ese lugar. “Creo que unos mil ambulantes podrían ir ahí, con eso solucionaremos el problema que tenemos en el Centro Histórico de Trujillo, Eguren, Sinchi Roca y Atahualpa. Estamos viendo cómo será la distribución de puestos, en dónde serán los ingresos, los servicios higiénicos, la zona de estacionamiento, entre otros”, dijo.

Agregó que el proyecto permitirá ubicar a los informales en espacios en los que no tendrán que pagar durante un año. Luego, los comerciantes podrán acceder a alquileres o a comprar los puestos que se les habilitará.

“El primer año van a vender gratis, el segundo van a poder pagar (por alquiler o compra) al propietario. Nosotros vamos a ser intermediarios, con la finalidad de que los ambulantes que están en la vía púbica puedan tener más adelante un puesto que puedan comprar”, detalló.

Otro tema que está realizando la comuna es el empadronamiento total de los ambulantes. José Ruiz dijo que a la fecha han registrado al 60% de estos negociantes. Este trabajo culminará la próxima semana.

“A fines de octubre debemos reubicarlos. Ya hemos empezado la limpieza del terreno”, indicó.

También advirtió que una vez entregado el local no se permitirá que los informales vuelvan a tomar las calles. “Todos van a ser reubicados, no debe haber comercio ambulatorio en la vía pública. Si nosotros estamos promoviendo puestos en donde el primer año será gratis y el segundo se comprará, entonces ya no vamos a permitir ningún vendedor en la vía pública. Quien no acate será desalojado, y se ejercerá la fuerza pública”, afirmó.

AMBULANTES EMPADRONADOS

La gerente de Desarrollo Económico Local de la comuna de Trujillo, Angélica Villanueva, advirtió que en la zona del exMayorista han empadronado a 876 ambulantes. Además, hay otros 200 que se negaron a registrar sus datos, quizá “porque tienen algún problema de documentación o consideran que se les puede afectar en algo”.

Sin embargo, el punto que llama la atención es que, según la funcionaria, del total de informales “solo 200 serían realmente ambulantes” y los demás tienen puestos o manejan capitales que van entre los S/ 3 mil y S/ 10 mil. Esto quedó registrado en un estudio que hicieron el 2019.

“Es un capital considerable y no es que no tengan dinero o que sus ganancias sean del día a día, es muy diferente a los que tienen capitales de S/ 500 y trabajan para el día a día. De los 1,076 comerciantes (876 empadronados), 200 realmente son ambulantes, los demás tienen puestos o un mayor capital; pero se victimizan”, precisó.

Otra conclusión que arrojó ese estudio es que del total de informales, el 20% son extranjeros, en su mayoría venezolanos. Esta cifra podría haber incrementado debido a la “escases” de trabajo.

