Utimátum al mercado La Hermelinda

Para el alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Daniel Marcelo Jacinto, ya no hay marcha atrás. Si los comerciantes, en su mayoría mayoristas, del mercado La Hermelinda no cumplen con lo que manda la ley y no ponen en ejecución un plan para recoger la gran cantidad de basura que acumulan diariamente, se procederá a un cierre definitivo de este centro comercial.

“Lo hacemos por un tema de salud pública y porque estamos expuestos a cualquier enfermedad. El pleno del concejo tendrá que tomar una decisión y la ley nos faculta para cerrar el mercado si esto persiste”, enfatizó.

ADVERTIDOS

A lo que se refiere el burgomaestre, es que a los comerciantes del mercado La Hermelinda, en más de una ocasión, se les ha advertido que si no cumplen con recoger la basura que generan día a día, entonces se tendrá que cerrar el local.

“El Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (Segat) ya hizo su trabajo notificando a la asociación de comerciantes, pero ellos no quieren cumplir la norma. Es un mercado privado que no aporta ni un sol a la municipalidad y de acuerdo a ley ellos tienen que ver un sistema privado para que recojan los residuos sólidos, pero no lo hacen a pesar que se les advierte”, recalcó Marcelo.

ENSUCIAN

Debido a que los residuos sólidos que se habían acumulado en los exteriores del mercado La Hermelinda había sobrepasado toda proporción, los regidores aprobaron la semana pasada que el Segat limpie por última vez.

“Mira, el miércoles y jueves último hemos sacado 180 metros cúbicos de basura y les dijimos que de ahora en adelante el Segat no limpiaría más en ese lugar; pero al día siguiente fuimos y habían arrojado la basura en la vía pública nuevamente”, lamentó el alcalde.

SON MAYORISTAS

Marcelo considera que los comerciantes no tienen excusa para no poner en marcha su plan que les permita recoger su propia basura, pues no se trata de vendedores minoristas, ni ambulantes que no manejan recursos, sino se trata de mayoristas que sí mueven diariamente importantes sumas de dinero.

“Ellos mueven mucho dinero, son mayoristas en gran número; pero, lamentablemente, lo que pasa es que están acostumbrados a esta informalidad y ellos han querido que el Segat les recoja la basura siempre. Nosotros lo hemos estado haciendo, pero eso no puede seguir, le tenemos que poner coto a esta problemática, porque no podemos cargar todo este costo a los ciudadanos”, comentó.

MARTES DÍA CLAVE

Ante esta situación se ha programado para el próximo martes una sesión de concejo extraordinaria, en la que el pleno tendrá que decidir qué plazo le otorgan a los comerciantes para que vean la forma de recoger sus residuos sólidos.

“Si se les da el plazo y no cumplen, nosotros procederemos a cerrar el mercado”, agregó.

Para evitar que los comerciantes aleguen que esta decisión fue arbitraria y que no los notificaron, han sido invitados a la sesión de concejo.

MAQUINARIA

Asimismo, el alcalde aseguró que a fines de marzo se deben estar adquiriendo las 17 compactadoras para repotenciar al Segat y normalizar el servicio de recojo de la basura en la ciudad.

“Lo que estamos esperando es que desde la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se declare la emergencia por salud pública, y con esto estimo que a fin de mes se podrá adquirir las compactadoras”, puntualizó Marcelo.