La excandidata a la alcaldía de Trujillo, Verónica Torres, calificó de improvisada la gestión de Daniel Marcelo. Sobre este y otros temas habló con Correo.

El alcalde de Trujillo se ha mostrado descontento con el trabajo de Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (Segat) ¿Qué podría decir respecto a ello?

Eso demuestra su falta de planificación y plan de trabajo, de una hoja de ruta en este primer año, habiendo el ya expuesto, en campaña, que tenía experiencia. Hubo dos meses de transición y luego esperábamos un gobierno ejecutor; sin embrago, no lo está haciendo.

¿Qué tipo de gobierno local cree que estamos teniendo ahora?

Estamos teniendo un gobierno muy pasivo, que no tiene una dirección clara hacia dónde ir, no tiene una hoja de ruta clara y eso lo que demuestra es improvisación.

¿Cree que fue una mala decisión terminar el contrato con Veolia?

Yo creo que fue una muy desacertada decisión, porque Trujillo fue la más impactada.

¿Cuál es su opinión sobre la salida del Ejército a las calles?

Yo no estoy de acuerdo para nada, pienso que el alcalde, como tal, debería tener acciones concretas sobre seguridad ciudadana. Son 41 millones de soles que tiene de presupuesto para invertir en seguridad ciudadana; sin embargo, no hemos visto ningún plan al respecto que pueda disuadir los casos de violencia. Seguridad ciudadana no solo es poner camionetas, también es infraestructura, poner luces en las calles.

¿Por qué cree que el alcalde insiste?

Pienso que es un manotazo de ahogado del señor alcalde. Es un “distractor” para no centrarnos en los problemas reales que tienen que ver con la seguridad, es mediático y vamos a decir que ese es su “show”.

El alcalde ha retrocedido en anuncios de cierre del mercado La Hermelinda y del terminal Santa Cruz.

Eso es una muestra más de las decisiones que toma sobre la marcha, sobre el día a día, sin tener acciones claras o una planificación clara de lo que es la ciudad. Es una demostración más de que no sabe lo que quiere.