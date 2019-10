​Verónica Torres: "Me apartaron de la antorcha porque no iban a mi ritmo"

Síguenos en Facebook

Verónica Torres Bravo, excandidata a la Municipalidad Provincial de Trujillo por las filas de Todos por el Perú, anuncia ahora su posible candidatura al Congreso de la República, en las elecciones de enero de 2020, por el partido Morado, cuyo líder es Julio Guzmán.

A continuación ofrece detalles de las razones que la impulsan a tomar la decisión de intentar llegar al Parlamento.

¿En qué momento toma la decisión de dejar el partido Todos por el Perú y sumarse al Partido Morado?

Bueno, ustedes saben que yo no dejé la 'antorcha', sino que fui apartada de ese partido, pero eso no ha impedido que estos meses sigamos trabajando de una manera muy activa a nivel social y que eso nos ha hecho seguir consolidando este liderazgo, sobre todo femenino en La Libertad.

¿Por qué dice que fue apartada?

Se dio en una rueda de prensa que ofreció el actual coordinador regional del partido y nosotros agradecimos por la oportunidad que se nos dio y seguimos trabajando.

Pero, ¿cuál fue la discrepancia?

Pienso que muchos factores, uno de ellos es que yo siempre trabajé como equipo, pedí que se trabaje bien y con visión de futuro para nuestra región. Quizá la política de antes no es igual que la política de ahora en el sentido de poder hacerla. Pienso que ahí, quizá, no encajé.

¿No iban a su ritmo?

Exacto. No iban a mi ritmo y porque no iban con esa transparencia, con ese trabajo en equipo al que yo estoy acostumbrada a hacer.

¿Y en el Partido Morado coinciden con usted y con sus objetivos?

Coincidimos muchísimo en el sentido de que tenemos una visión de país, una visión de ciudad, pero además en las formas que se hacen las cosas de forma consensuada y apertura total a los jóvenes y mujeres. Eso va muy en línea a lo que nosotros hacemos.

La ciudadanía podría decir Verónica Torres está saltando de una agrupación a otra en busca de alcanzar un cargo público. ¿Qué puede decir a eso?

Que no es así. Para nada es así. Nosotros somos políticos, es verdad soy una líder o lideresa política de lo cual estoy súper orgullosa, y que para dar soporte y fortaleza a esas iniciativas sociales que tenemos, obviamente tenemos que estar en una agrupación política para poder ejecutarlas. Nosotros ya estamos haciendo las gestiones que corresponden como militantes para ya poder afiliarme a este partido en el que me gustaría crecer y consolidarme.

Los plazos son cortos, hasta el 18 de noviembre hay tiempo para que los partidos políticos presenten sus listas de candidatos al Congreso para las elecciones de enero de 2020. ¿Llegará?

Son cortos, pero ya dentro del partido nuestros coordinadores regionales les están haciendo los debidos procesos para que puedan encajar y que se haga de acuerdo a los estatutos del partido.

¿Usted ha sostenido reuniones con Daniel Salaverry en estas últimas semanas?

Mira, yo como nueva líder política me he reunido con muchas personas y muchos líderes de Lima que han venido a hablar conmigo y estoy orgullosa de ello y, obviamente, he sostenido reuniones no solo con él (Daniel Salaverry), sino con otras personas para intercambiar ideas en política.