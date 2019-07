Víctor León es el asesor del alcalde Daniel Marcelo

Síguenos en Facebook

El alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Daniel Marcelo, señaló que Víctor León fue designado como su asesor en reemplazo de Fernando Calderón.

"Él (Víctor León) está trabajando para la municipalidad, es una asesoría externa", indicó.

Como se sabe, Víctor León fue expresidente regional de La Libertad por las filas del Apra, pero la autoridad edil señaló que cuando contratan a un funcionario no miran la "camiseta" política.

"Cuando nosotros elegimos a un funcionario o trabajador, no miramos el color político, para que vean que no solo es para los apepistas, lo que nosotros miramos es el perfil técnico y profesional. Vamos a evaluar, porque lo que queremos es que estos funcionarios al final nos ayuden a los objetivos que nos hemos trazado", indicó.

Daniel Marcelo también se refirió al Proyecto Mi Trujillo.

"El Proyecto Mi Trujillo, es un proyecto privado y que en nada va a participar la municipalidad. Es un proyecto que van asumir ellos, una deuda, el costo del proyecto, y que lo van a pagar ellos. Lo que nosotros vamos a trabajar, cualquier proyecto o iniciativa que se presente es dar el soporte político, técnico o jurídico. Nosotros ya tenemos ordenanzas que regulan y abra otras ordenanzas que se podrán implementar para mejorar. Por ejemplo se habla del Recaudo Electrónico, para algunos creen que me estoy oponiendo, no me estoy oponiendo, lo que quiero es si uno programa un proyecto que se quiera implementar los actores principales estén satisfechos. Cuando este contrato se aprobó, quien hace la denuncia y que recién se ha levantado esta medida cautelar es Certull, que agrupa a una buena cantidad de empresas, entonces no estaban de acuerdo", señaló.

Luego indicó que se presentó otro problema con la empresa Graña y Montero ya que pasó sus acciones

"Ahora tenemos otro problema Graña y Montero que tenía la concesión dentro de un plazo que no estaba estipulado en el contrato, pasa sus acciones a Palo Alto, allí se ha formado un conflicto, el año pasado han buscado al amigo componedor, porque así dice el contrato, para que él resuelva. Vamos a ponernos en el hipotético caso, que ese amigo componedor recomiende lo que ha hecho Graña y Montero, ese contrato se cae, como puede ser lo contrario. Yo pienso que se tiene que respetar esos procedimientos", acotó.