Víctor Martín: "Quiero ser policía para acabar con toda la corrupción" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El Pequeño Víctor Martín Angulo, quien se hizo viral en las redes sociales al ser captado estudiando bajo la luz de un poste de alumbrado público, señaló que de grande espera ser policía y así acabar con la corrupción en nuestro país. Además le pide al presidente de la República, Martín Vizcarra, que le ayude a reconstruir su Colegio Ramiro Ñique de Moche.

El niño de Moche fue nombrado como "Embajador de la Lectura" del Programa Perú si lee en el lanzamiento del libro "Esperanza para la familia". Este libro cuenta con el apoyo de la Universidad Peruana Unión y cuenta con el patrocinio de la Iglesia Adventista Séptimo Día.

"Me siento feliz, contento y que yo pueda ser parte de esto, por declararme 'Embajador de la lectura' y seguiré adelante y no me voy a rendir. Mis compañeros me dicen que siga adelante y cumpla mis sueños", indicó.

Víctor Angulo contó pasajes sobre el apoyo que recibió del árabe Yaqoob Yusuf Ahmed Mubarak, quien le prometió construirle su casa y ayudar a reparar su colegio.

"Me ayudará a construir mi casa y construir mi colegio", dijo.

El niño que estudia en el Colegio Ramiro Ñique de Moche contó lo que sueña al ser grande: "Quiero ser policía para acabar con toda la corrupción".

También espera que Martín Vizcarra, jefe de Estado, los apoye con la reconstrucción del Colegio Ramiro Ñique de Moche.