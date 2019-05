Vizcarra acude al Congreso y provoca “desaire” junto a ministros

Síguenos en Facebook

Cuando la Comisión de Constitución del Congreso se preparaba ayer para debatir los proyectos pedientes de la reforma política, generó sorpresa la presencia del presidente Martín Vizcarra, quien anunció que el Ejecutivo no participará de la discusión de las citadas iniciativas legislativas.

El jefe de Estado estuvo acompañado del premier Salvador del Solar y el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, quienes iban a participar en el citado grupo legislativo. Sin embargo, solo dejaron un oficio justificando su ausencia.

“Archivar el proyecto de reforma constitucional referido a la inmunidad parlamentaria (...) revela la falta de voluntad de la comisión para discutir a fondo los grandes cambios que la ciudadanía reclama”, se indica en la misiva dirigida a la titular de Constitución, Rosa Bartra.

Por ello, según el documento, como expresión de protesta el Ejecutivo decidió acudir a la sesión de ayer.

Incluso, a su salida del Parlamento, el jefe de Estado señaló que acudió al Parlamento a respaldar la decisión Zeballos y Del Solar de no exponer los proyectos de reforma poltíica. “No están dada las condiciones para poder tratar este importante tema”, dijo a la prensa.

En ese sentido, cuestionó que a pesar de que existió una reunión entre el Gobierno y los voceros de diversas bancadas en la que se acordó apoyar la reforma política, luego, se haya archivado el proyecto que facultaba a la Corte Suprema levantar la inmunidad de los congresistas.

“Se archiva sin opción de discusión, del sustento del Ejecutivo, de debate profundo (...) este tipo de actitudes indican que no hay voluntad de cambio que requiere el Perú para llegar al Bicentenario con una mejor posición”, sostuvo el Mandatario.

Por ello, Vizcarra exhortó a la Comisión de Constitución a que trate “con responsabilidad y sin trampa” las iniciativas que presentó el Ejecutivo.

“Actuemos en función de lo mejor para el Perú y no de intereses particulares”, acotó.

RESPUESTA

. Los representantes del Legislativo no tardaron en responder la actitud confrontacional del presidente y lo emplazaron a respetar la independencia de poderes. El aprista Mauricio Mulder indicó que el jefe de Estado debe resolver los problemas del país como la economía.

“Es un show, completamente, para generar titulares y que la gente no hable de los temas de fondo del país. ¿Por qué el señor Vizcarra hace este tipo de show mientras estamos viendo que la economía se cae, mientras vemos que el desempleo crece y la inseguridad está a la orden del día. Él no puede seguir haciendo este tipo de shows que son una irrepobsablidad”, indicó.

Señaló también que si cuestiona el archivamiento de su proyecto sobre inmunidad parlamentaria, Vizcarra Cornejo también debería renuncia a la suya. “El señor Vizcarra no está siendo procesado en los casos que tiene que ver con la conducción de su gestión de presidente Regional de Moquegua porque es presidente. A él lo protege la inmunidad y no dice nada, pero quiere que a los parlamentarios les quiten inmunidad. ¡Que tal cuajo!”, dijo.

Luz Salgado (FP) dijo que le tomó por sorpresa ver al primer ministro y al titular de Justicia irse del Parlamento cuando se tenía agendado que acudirían a la Comisión de Constitución.

“El presidente en la reunion de voceros dijo que irían el ministro de Justicia y el ministro Del Solar para plantear la posición del Ejecutivo”, sostuvo.

“Un Congreso sin inmunidad no sirve para nada porque no podríamos denunciar y me paralizarían en la Corte Suprema”, agregó.

Recordó también que el Ejecutivo había manifestado “la voluntad de diálogo”, lo cual se estaría rompiendo. “Lastimosamente cuando creíamos que esto se estaba superando vemos que hay un enfrentamiento”, sentenció.

El vocero de Frente Amplio, Humberto Morales, invocó al jefe de Estado a que se deje de shows y tome la decisión de cerrar el Congreso de la República. “Bajo este parámetro de show mediáticos nosotros le tenemos que pedir y desde acá el Frente Amplio y las fuerzas de izquierda que tenga la valentía y cierre el Congreso. Que tenga la valentia y sino que venga acá y debata con nosotros”, afirmó.

El izquierdista sostuvo que el Ejecutivo debe acudir a debatir sus proyectos en la Comisión de Constitución, a través de sus ministros. “Estamos llanos al debate, no lo han querido hacer, entiendo que se están corriendo”, anotó.

Por su parte, Mercedes Aráoz (PPK) dijo que lo que el jefe de Estado está buscando es consensos y su respuesta fue por “una falta de deferencia” de la Comisión de Constitución de archivar el proyecto sobre inmunidad en lugar de debatirlo realmente. “Es un tema sensible, mucha gente nos reclaman del tema de la inmunidad”, expresó.

Por lo tanto, indicó que es por ello que el mandatario aseguró que en este momento no están dadas las condiciones para conversar.

DICTADURA

Por la tarde, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, se pronunció por la ausencia del Ejecutivo en el debate de reforma política y la presencia de Vizcarra ante el Parlamento.

“Si yo como presidente del Congreso me voy a Palacio de Gobierno a decirle sus cuatros verdades al Presidente cada vez que observe una ley,¿ les parecería a ustedes correcto?

¡Cuantas leyes ha observado el Presidente (...) vuelvo a repetir, respeto guardan respetos”, señaló el titular del Parlamento desde Trujillo.

A juicio de Salaverry, fue una decisión innecesaria del jefe de Estado ir a confrontar, una vez más, al Congreso. “Necesitamos un líder, un presidente que convenza (...) no un presidente que amenace, que vaya a pechar a una institución pública cuando las cosas no se dan”, indicó

En esa línea, dijo que con la forma en que Vizcarra se dirige al Congreso no se va a lograr la reforma política. “De esa manera solamente los dictadores logran que las cosas se hagan, en el Perú no tenemos dictadores”, sostuvo.