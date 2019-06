Yika cuestiona ineficiencia en ejecución del canon y sobrecanon en La Libertad

Síguenos en Facebook

Pese a las múltiples necesidades que aquejan a la población liberteña, preocupa que las últimas gestiones del Gobierno Regional de La Libertad hayan ejecutado anualmente menos del 60% del presupuesto asignado por concepto de canon, sobre canon y regalías mineras. Ante esta situación, el congresista Luis Yika sostuvo que dicho presupuesto debe ser usado de manera responsable y priorizando las verdaderas necesidades de las poblaciones más vulnerables.

“Desde el año 2014, según información recogida en el MEF, desde la gestión de Valdez, existe incapacidad en la ejecución del presupuesto de canon, sobrecanon y regalías, cuyo nivel de gasto anual oscila entre el 40% y 60%. En el 2019, el presupuesto asignado a La Libertad por canon, sobre canon y regalías mineras, es de 94 millones y en lo que va del presente año solo se ha ejecutado el 17.2%. En semana de representación he fiscalizado colegios, postas médicas, comisarías y es realmente deplorable la situación en la que muchas de ellas se encuentran, y lo peor es que no cuentan con recursos ni para elaborar el expediente técnico luego de lo cual se puede gestionar el presupuesto para su construcción o el mejoramiento de este tipo de infraestructuras social básica", indicó Luis Yika.

El parlamentario sostuvo que se deben priorizar aquellas obras en educación, salud, vías de comunicación y servicios básicos. Asimismo, instó al Gobierno Regional cumplir con la ejecución de los presupuestos comprometidos para determinados proyectos y lamentó que aún exista indiferencia por parte de las autoridades para contribuir en la reducción de los índices de pobreza, desnutrición infantil y la corrupción.

“No puede ser posible que pueblos del ande liberteño no cuenten con servicios básicos, tomen agua contaminada, no cuenten con desagües pese a que la Región tiene un presupuesto por canon y sobrecanon que no ejecuta. Los presupuestos provenientes del canon y sobrecanon que están comprometidos para gastar en un año se deben ejecutar en su totalidad para que no se estén postergando obras importantes para nuestra Región; como lo ocurrido con el mejoramiento de 16 centros educativos en la provincia de Gran Chimú, cuyo presupuesto inicial fue superior a los S/. 75 millones, sin embargo, en 2018 le asignaron S/. 29 millones que finalmente no se gastaron para que en el año 2019 solo le asignen poco más de 2 millones y medio de soles, lo que significa que ya no se mejorará 16 colegios sino menos planteles", precisó Luis Yika.