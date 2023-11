La Defensoría del Pueblo pidió a la Gerencia Regional de Salud (Geresa) - Lambayeque separar al biólogo de la posta José Olaya, Elder Duque Salazar, tras ser acusado de tocamientos indebidos a una menor gestante.

La solicitud se dispuso hasta que concluya la investigación administrativa del trabajador involucrado; ya que fue denunciado por la madre de la presunta agraviada.

“Mi hija me contó que el biólogo le tocó los senos y luego quiso tocar sus partes íntimas (...). Luego el acusado me preguntó ¿Cómo arreglamos, porque soy padre de familia y no me quiero ver perjudicado?”, contó la denunciante.

Los comisionados de la Defensoría del Pueblo también acompañaron a la víctima a presentar la denuncia en la comisaría y exhortaron la detención del implicado.

