Advierten presunto conflicto de intereses tras ordenanza para ingreso de vehículos

Continúa la polémica en torno a la ordenanza aprobada por el concejo de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) para autorizar el ingreso de vehículos de carga pesada al centro de la ciudad.

A los cuestionamientos ya conocidos, se suma ahora el que uno de los regidores que votó a favor de dicha disposición figura como gerente general de una empresa dedicada al transporte de carga, una situación similar a la del hermano del mismo alcalde de la provincia, Marco Gasco Arrobas.

EMPRESAS

El mandato en cuestión, como se recuerda, fue aprobado el último viernes 24 de mayo con 9 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones. Uno de los que dio su visto bueno fue el concejal de Fuerza Popular, Andrés Calderón Purihuamán.

Este último, aparece como representante legal de la compañía Sikán Cargo SAC, dedicada al transporte de carga por carretera y otras actividades relacionadas, según se consigna en el portal de la Sunat.

Similar es el caso del hermano del burgomaestre, Luis Absalón Gasco Arrobas, cuya presencia no pudo pasar inadvertida ayer cuando representantes del sector de transportistas declaraban a la prensa sobre su posición a favor de la ordenanza.

De hecho, al ser abordado, Luis Gasco también defendió la norma y aseguró que existe mucha “desinformación” al respecto. No obstante, negó tener algún interés o haber abogado para la aprobación de la misma.

“Yo soy transportista, soy también operador logístico de la empresa Supermercados Peruanos, pero yo a Chiclayo no ingreso porque no tenía el permiso, (...) ahora, bueno, democráticamente creo que todo el mundo lo va a hacer, nadie me ha favorecido con ningún permiso porque tampoco estaba reglamentado, no hay ningún interés familiar ni personal ni de grupo”, expresó Gasco.

También, acotó que las beneficiadas serán las empresas que actualmente ingresan a Chiclayo, aunque al ser consultado sobre si, en algún momento, la ordenanza le podría resultar favorable, mencionó: “si es que se diera la oportunidad, lógico, como lo hace todo el mundo, (...) no por eso será motivo que me impida poder tener un permiso, es muy aparte hacer negocios con el Estado o con la municipalidad, que tampoco lo hacemos”.

Cabe indicar que Luis Gasco Arrobas figura en el portal de Sunat como gerente general de la empresa Transportes Valle Norte SAC, también dedicada al traslado de carga por carretera.

POSICIONES

El regidor de la minoría, Percy Espinoza Gonzales, fue uno de los primeros en cuestionar esta situación, ante lo cual, anunció que junto a sus colegas opositores presentarán un pedido de reconsideración de la ordenanza durante la sesión de concejo que se realizará hoy.

El concejal afirmó que a la falta de un análisis de suelos y la existencia de una disposición anterior que restringía el acceso de este tipo de vehículos, se suma la participación con su voto de “un regidor que tiene, de cierta manera, intereses particulares respecto a este tema. Por ética y por afinidad con las normativas, el regidor debió inhibirse”.

Desde el lado del municipio, respondió el gerente de Desarrollo Vial y Transportes, Alejandro Soraluz Piñella, quien calificó las posturas sobre un conflicto de intereses como “elucubraciones de quien no conoce el tránsito en Chiclayo, en todo caso, porque yo tengo un carro particular y doy una norma, también me estaría beneficiando, eso no es así”.

Asimismo, recalcó que el tránsito pesado ha venido circulando libremente desde años anteriores y lo único que ha hecho la comuna es poner restricciones en cuanto al peso, rutas y horarios. Esto además de haber establecido el pago de un impuesto en beneficio de la MPCh que se destinaría al mantenimiento de las vías.