Afirman que exautoridades dieron información errónea al pedir obras de reconstrucción

Más de dos años después de que las lluvias de El Niño Costero causaran destrozos en Lambayeque y otras regiones del país, Nelson Chui, director de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), tampoco puede negar que el tiempo les lleva una amplia ventaja.

El último viernes, Chui estuvo en Chiclayo y conversó con varios alcaldes sobre las medidas con las que buscan acelerar la reconstrucción. No obstante, habló también sobre algunas situaciones que habrían facilitado el ya conocido retraso, las cuales tendrían que ver con ciertas exautoridades municipales.

OMISIONES

Como se sabe, Chui es el tercer profesional en asumir el cargo desde la creación de la ARCC. En su momento, evitó pronunciarse sobre el desempeño de sus antecesores (Pablo de la Flor y Edgar Quispe), aunque, en esta ocasión, sí dio detalles sobre el papel que habrían jugado los municipios.

“Mirar el pasado no nos conduce a nada, lo que se hizo fue tratar, primero, de hacer el padrón en base a la información que dieron los diversos subsectores y los alcaldes. Muchos alcaldes de la gestión anterior dieron información, pero mucha de ella fue errónea, incluso hay obras que fueron dañadas por El Niño Costero y no se consideraron”, explicó.

Según dijo, esto obligó a que se tuviera que hacer una revisión “casi obra por obra” para ver si dichos datos coincidían con la realidad, lo cual generó más demoras para el proceso. Esto habría ocurrido en todas las regiones comprendidas en la Reconstrucción con Cambios, entre ellas, Lambayeque.

Además, Chui afirmó haber advertido casos en los que se consignó como “puente” lo que era una vía, así como calles que no existen, todo lo cual tuvo que ser corregido. “Ha sido un porcentaje importante, por lo menos un 20 a 30%, hay muchas obras que no están en el padrón y ahora nos reclaman, pero ya está hecho el presupuesto...hay obras que no se van a hacer”, acotó.

Aseveró que están buscando salidas para esto, lo cual ya dependería de instancias como el Congreso.