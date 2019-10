Alcalde de Chiclayo pide expulsar a venezolanos que generan caos y violencia

Síguenos en Facebook

El alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Marcos Gasco, anunció que luego de haberse reunido con altos funcionarios del Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú ha reiterado su pedido para que la oficina de Migraciones expulse de Chiclayo a los ciudadanos venezolanos que se han dedicado a generar pánico y zozobra con sus actos vandálicos en contra del plan de recuperación de vías públicas que están prohibidas para el comercio ambulatorio.

"Me he reunido en el Ministerio del Interior con el segundo comandante general de la Policía Nacional del Perú y le he pedido que apresure las expulsiones de estas personas que solo generan caos. El general Julio Díaz está actuando en estrechas coordinaciones con la municipalidad para lograr que estas personas sean expulsadas porque no pueden estar ni un minuto más ni en Chiclayo ni en nuestro país", declaró el alcalde Marcos Gasco.

La autoridad edil también condenó el accionar de los comerciantes ambulantes que están utilizando a niños como escudos humanos para evitar su desalojo de las vías públicas.

“Lamento que recurran a este tipo de escudos humanos cuando ellos saben que están invadiendo los espacios públicos y haciendo las cosas en contra del desarrollo que necesitamos en Chiclayo”, agregó el alcalde Marcos Gasco.

“Nosotros no queremos quitarles sus cosas ni arrebatarles su trabajo; al contrario, les estamos dando oportunidades en otros mercados, como el mercado del pueblo donde solo están ocupados 200 de los 700 puestos que tenemos para ellos. Les pido que vayan ya porque no les vamos a dejar invadir nuestros espacios públicos”, sentenció el burgomaestre.