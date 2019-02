Anselmo Lozano: “Si Chiclayo no ha terminado con la basura es porque quizás no quiere”

El gobernador regional Anselmo Lozano Centurión sostiene que la erradicación de la basura ya no depende solo de su gestión.

Luego de prometer la limpieza de José Leonardo Ortiz, La Victoria y Chiclayo; la autoridad asegura que renovará el apoyo para solucionar este problema.

Usted prometió que en 15 días Chiclayo, La Victoria y José Leonardo Ortiz estarían sin basura, ¿por qué no se pudo lograr?

El problema ya no es mío. Con el alcalde de José Leonardo Ortiz (Wilder Guevara Díaz), lo hemos hecho en 3 días. Hemos botado miles de toneladas. Si (la municipalidad de) Chiclayo no lo ha terminado, es porque quizás no quiere.

¿Hay diferencias en la capacidad de gestión?

Sí. Tengo que llamar a los alcaldes Marco Gasco (de Chiclayo) y Wilder Guevara para que trabajemos juntos porque si alguien no hace, perdemos todos.

La gerente regional María Castro Grosso ha expuesto las razones de la reversión de 50 millones al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿qué decisión va a tomar?

No es nuestra responsabilidad. Voy solicitar al Ministerio de Economía para que me presente un documento fehaciente que explique quién es el responsable, la gestión saliente o mía. Si no habían los devengados en su tiempo oportuno, haremos demandas por daños y perjuicios.

¿Sigue en pie la denuncia contra el Órgano de Control Interno (OCI) del gobierno regional?

Sí, estamos recopilando la información. El 9 de enero me pidieron que cumpla con el MOF (Manual de Organización y Funciones), pero ¿qué dice en cuanto a los perfiles? Cargo de confianza.

Para la Contraloría, 14 de sus funcionarios no cumplen el perfil ni la experiencia profesional.

Qué tecnicismo podemos hablar si hemos tenido un planificador (en la anterior gestión) que era ingeniero agrónomo. La jefa de planeamiento y presupuesto es una contadora y está calificada. Es economista de profesión.

Se refiere a la señora Fanny Farroñán Sánchez, pero ella obtuvo el título de economista recién en 2017.

Eso no tiene nada que ver. Ella ha trabajado conmigo (en la municipalidad de La Victoria) algo de 10 años. No recuerdo el tiempo. Tiene experiencia. Hasta un ministro de Estado ha sido bachiller.

Con ese argumento ¿no va a cambiar a nadie?

No, todos están dentro de los perfiles. Por el contrario, voy a someter toda la institución a la Ley del Servicio Civil (Servir). Aquí podían poner a cualquier persona porque no se piden requisitos.