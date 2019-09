Anselmo Lozano: “Tenía un saldo de cerca de S/ 11 millones y quería usarlo para seguir comprando medicinas”

Síguenos en Facebook

El gobernador Anselmo Lozano designó ayer a Jorge Ordemar Vásquez como nuevo director del Hospital Regional de Lambayeque. Ante la abrupta renuncia del exdirector Abel Chávarry Isla, la autoridad explica las razones de este cambio.

¿Cuáles fueron las razones que motivaron la salida del doctor Abel Chávarry?

(Él) tenía un saldo de dinero de cerca de 11 millones de soles y él quería usar ese dinero para seguir comprando medicinas. Como es dinero del SIS (Seguro Integral de Salud), se puede usar para medicinas y pagar a los trabajadores, médicos, enfermeras, que se les debe. Le exhortamos eso al doctor (Abel Chávarry) porque ese dinero sí permite pagar al recurso humano.

¿Estaba permitido usar ese dinero del SIS?

El 15% de aportes del SIS se puede usar para pagar recurso humano y el 85% para compra de medicamentos. En esa oportunidad que vino el viceministro de Salud, se permitió pagar hasta el 30%. Si no se usa ese dinero, se revierte o, de lo contrario, si compra medicinas, va a llegar a un stock que no lo va a usar. El doctor se cerró, tendrá su criterio (...). Le dije: “doctor, le doy una hora, piense”. Si ya no entendía, tenía que quitarle la confianza. Porque tampoco voy a permitir que el recurso humano, teniendo con qué pagarle, no le pague.

¿No había riesgo de malversación?

No hay malversación, yo he firmado el convenio con el Minsa (Ministerio de Salud).

¿Va a ratificar la confianza a sus funcionarios?

Estamos analizando. Estoy cambiando a algunos, al administrador de la Gerencia de Educación.

Hasta ahora, solo la exgerente de Programas Sociales renunció luego que le pidieron contratar a la consejera regional Guisela Fernández como docente de la Aldea Infantil Virgen de La Paz.

No, ella no puede ser contratada. La administración pública, para mí, es un acto de servicio.

¿Entonces, no va a cambiar a sus gerentes?

Soy administrador, no soy novato, eso de cambiar y cambiar no es bueno. Yo podría cambiar a una persona muy negligente.

¿Cuál es la razón por la que continúa con los gerentes, no quiere hacer cambios tan frecuentes o ellos sí están logrando resultados?

La administración pública en Salud y Educación es un desorden que data de hace muchos años. Ya estamos haciendo cambios.

¿El nuevo director del Hospital Regional de Lambayeque (HRL) va a cumplir con el pago de los trabajadores?

Tiene que pagarles. Tiene 11 millones de soles y medicinas para seis meses. Entonces, de los 11 millones, se puede tomar una parte para pagar al personal. No tengo idea a cuántos se les debe, pero son cerca de 5 millones de soles. ¡Cómo va a trabajar motivada la gente, si no les pagan!

¿Qué avances hay con el alquiler de incubadoras?

Lo trataremos con el nuevo director del HRL. Trataremos que se compre y no se alquile porque es gastar dinero, es mejorar comprar el equipo.

¿Desistirá del alquiler definitivamente?

Sería ideal comprar pero es la decisión del consejo regional. Si ellos no autorizan, no pasa nada.

¿Y de quién depende el alquiler?

De nosotros también pero si pasa de las 8 UIT (Unidades Impositivas Tributarias), tendría que haber un acuerdo de consejo.

¿Cuánto presupuesto recibió de la anterior gestión para el HRL?

El gobierno pasado debía dejar ocho millones de soles para pagar gastos de funcionamiento, pero dejó cuatro millones.

La Defensoría del Pueblo emitió un informe por 11 ambulancias inoperativas, y advirtieron que usted emitió una orden para que solo el personal mecánico del Gobierno Regional repare esos vehículos y eso retrasaba el proceso. ¿Qué medidas ha tomado?

Una administración directa, bien llevada, es más económica. Pero se ha dispuesto que (la reparación) se haga por contrata.

¿Se compromete a que todas las ambulancias estén operativas a este año?

Tenemos que repotenciar todas. No ha habido una política de mantenimiento, son equipos para salvar vidas. Eso es imperdonable. Se reparará hasta donde alcance (el dinero).

¿Cuáles han sido los resultados de la auditoría financiera que hizo la Contraloría a la gestión del 2018?

Tengo discrepancias con esa auditoría. Han hecho a cinco unidades ejecutoras y le cuesta al Estado, 425,755 soles, en 20 días. ¿Qué te parece? Esta auditoría no debía pasar de 70 mil soles.

¿Qué dicen los resultados?

No dice nada. Tengo que derivarlo para que se analice. Es una auditoría que no nos habla de sanciones, no da recomendaciones.