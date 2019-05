Atentan contra Reserva de Chaparrí y Cerro Reque

Síguenos en Facebook

En peligro. Una vez más depredadores y empresas privadas se atreven a realizar trabajos de extracción de material de construcción en el sitio arqueológico del Cerro Reque y Chaparrí.

CHONGOYAPE

El dirigente del Frente de Defensa de la Reserva Ecológica de Chaparrí, Javier Ruiz Gutiérrez, indicó que desconocidos están realizando la depredación de los bosques en el centro poblado Huaca Blanca, ubicados dentro de la reserva. Así como también, la zona de petroglifos del Cerro Mulato, considerados ambos Patrimonio Cultural de la Nación desde el 2014.

Ruiz precisó que desde la semana pasada se ha instalado una cantera de extracción de roca, donde llegan operadores con excavadoras y volquetes para deforestar la zona, siendo hasta la fecha más de 2 hectáreas afectadas.

“El miércoles pasado se realizó un operativo con la Policía y se ha hecho la denuncia formal, pese a ello han vuelto como si nada pasara. Solicitamos la intervención de la Fiscalía y de la Dirección Desconcentrada de Cultura”, acotó.

Por su parte, el presidente de la comunidad campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape, Edivar Carrasco Vásquez, denunció que teme por su vida, pues está recibiendo amenazas.

“Ellos me han llamado para ofrecerme dinero, pero al no aceptar, han comenzado a hacerme llamadas, diciéndome ‘cuídate’, así como me piden que no lleve a policías y periodistas. No he hecho denuncia, ya que tengo garantías, pero estás no se cumplen”, dijo.

El dirigente manifestó que desde hace varios años lucha por defender la reserva ecológica, pero teme a las represalias, ya que ahora no se puede ni acercar a la zona, por temor a que lo golpeen o le hagan algo peor.

Edivar Carrasco pidió que se realice una inspección en la zona por parte de las autoridades competentes, pues ya se ha hecho la denuncia a la comisaría, sin embargo algunos efectivos le piden que la retire, ya que va quedar en nada, por lo que sospecha pueden estar coludidos.

La zona de Huaca Blanca forma parte del área de conservación privada de Chaparrí, cuyas especies forestales como zapote, palo santo, bichayos, overos, cactus gigantón, entre otras, se han visto afectadas.

REQUE

Situación similar se registra en el sitio arqueológico del cerro Reque.

Uno de los dirigentes del Frente de Defensa, Miguel Iglesias Mendoza, dijo que una empresa dedicada a la extracción del material de ripio, está perturbando la zona arqueológica.

Debido a ello, junto al subdirector de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC), Antonio Chuchucan Briones, el último miércoles realizaron un operativo inopinado interviniendo a dos personas.

Iglesias refirió que se ha hecho una cantera clandestina, ya que llegan más de 12 vehículos diarios a recoger material, no solo perjudican extrayendo piedra, sino también pasando la maquinaria y niveladora por el sitio arqueológico.

“El cerro Reque es Patrimonio Cultural de la Nación desde 1999. De la ladera Norte y Oeste ya han sido afectadas 330 hectáreas, mientras que hay 2,200 hectáreas que están en proceso de declaración y el expediente está avanzando, pero este también está siendo afectado”, acotó Iglesias.

El representante Manuel Ramos Zapata expresó que la empresa El Pedregal estaría a cargo de los camiones que ingresan a extraer material, los cuales llenan hasta 15 cubos de piedra y piedra molida.

“Está zona arqueológica es protegida por el Estado, sin embargo se ha venido efectuando trabajos a espaldas del pueblo y de otras instituciones, como la Fiscalía y la DDC. En el operativo se ha podido observar vehículos de alto tonelaje que tampoco deberían transitar por el camino carrozable y lo hacen”, enfatizó Ramos.

El dirigente Juan Vilela Colchón dijo que defenderán su legado cultural, ya que esos cerros existen desde la época prehispánica, por ello solicitan la intervención de la Fiscalía del Medio Ambiente, así como la presencia del Ministerio de Energía y Minas.

Así también, afirmó que el día lunes se realizará una reunión con las autoridades para tratar la problemática y se tomen medidas drásticas.