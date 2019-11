Audios ponen en aprietos a "Doctora" de "Los Monos"

Síguenos en Facebook

Revelaciones. Entre los elementos recabados por la Fiscalía para sustentar el pedido de detención contra los implicados en la supuesta red criminal "Los Monos de San Antonio", figuran audios que involucran a los investigados en coordinaciones para cometer presuntos actos ilícitos.

Entre dichas interceptaciones telefónicas figuran las relacionadas con la abogada Ana Cecilia La Torre Aliaga, a quien se le asignó el alias de "Doctora". Ella, de acuerdo al Ministerio Público, habría ayudado a los implicados a usurpar terrenos e, incluso, facilitado que uno de ellos, en una ocasión, escape de la justicia pese a existir una requisitoria en su contra.

PREDIO

Según consta en la carpeta fiscal N° 61-2018, una de las imputaciones contra La Torre consiste en la usurpación del predio ubicado en la manzana 86 lote 9 del pueblo joven Sagrado Corazón de Jesús, en Chiclayo. Como agraviada en este caso aparece Hilda Pérez Becerra, quien denunció haber sido despojada de su posesión mediante violencia y amenaza.

Ella sindica de estos hechos al presunto cabecilla de "Los Monos", Segundo Parcemón Tandazo Ordóñez, así como a Ana La Torre Ugarte y Heysson Esgardo Tarrillo Tarrillo, alias "Ñoñín".

En manos de los investigadores están también dos videos donde, de acuerdo a lo consignado en el mandato de detención, se puede ver el momento en que un grupo de personas retiran adobes del terreno en cuestión, siendo dirigidos por la "Doctora". Ella, además, habría estado acompañada de otras dos mujeres, quienes sacarían a la agraviada del lugar a empujones.

En un audio registrado el 2 de febrero del 2019, Cecilia La Torre habla con Segundo Tandazo, alias "Mono", sobre una aparente usurpación en la que la dueña les habría mostrado los documentos de propiedad. "La señora tiene todos sus documentos, la viejita", señala.

La respuesta de la "Doctora", según el acta de transcripción del audio, fue: "no, totalmente es falsa la copia que te enseñe, solo lo tiene la representante del Ministerio Público, ustedes saben, no tiene nada más, el notario lo ha rochado (sic) cuando vino a dar la plata y no tiene (...) todo eso es falso, no crea, es mentira".

Los vínculos de La Torre con la supuesta red criminal quedarían aún más expuestos cuando "Mono" habla con una persona desconocida, el mismo día, para coordinar lo que sería un desalojo. "Ya entonces mañana sí nos vamos normal", dice el NN, a lo que Tandazo responde: "claro pues, póngase de acuerdo con la doctora para que vayan mañana a qué hora, ahorita voy a llamar a la doctora".

En otro diálogo entre "Mono" y "Doctora", de acuerdo al documento judicial, el primero le preguntaría a su interlocutora por lo que va a pasar cuando tome posesión de un terreno. "Lo pienso vender, porque digo de repente me siguen molestando, lo estoy pensando ahorita", sería la respuesta de La Torre.

En otra de las escuchas, ambos hablarían también sobre los pagos realizados para que obreros se queden a cuidar el terreno usurpado durante las noches.

HUYE

Otro de los presuntos delitos imputados a "Doctora" es el de encubrimiento personal, pues se sospecha que ayudó a escapar a la persona identificada como Segundo Antonio Arámbulo Herrera, alias "Koya", quien era buscado por las fuerzas del orden.

En un audio del 3 de febrero del 2019, se escucha a "Mono" expresarle su preocupación a La Torre sobre si alguno de los obreros en el terreno cuenta con requisotoria, a lo que ella responde, según la transcripción: "Koya, Koya, porque cuando llegó seguridad del Estado, salió corriendo, pero felizmente ya sabían que yo estaba con ellos, no los detuvieron, nada; pero de todas maneras".

A estas alturas, de acuerdo a lo que también indica la Fiscalía, se empieza a evidenciar cierta influencia de la "Doctora" con agentes de la Policía. En una grabación del 5 de febrero de este año, ella le indica a "Mono" que están persiguiendo a Antonio Arámbulo.

"Están que lo persiguen, pero yo ya hablé con el jefe de la Dirincri me dijo que ya no se iba a meter (...) Koya está allí, lo que pasa es que Koya no está cerca, sino que está metido por unos basurales, por allí", diría La Torre.

Posteriormente, "Mono" le dice a la abogada que "ha vuelto a venir la señora, vuelta a hacer problema". Como respuesta a esto, se transcribe: "sí pues con la Dirincri (...) el Koya con las justas se ha salvado, casi lo han capturado, le han tomado foto y lo han buscado entre los requsitoriados, yo (he) hablado con el comandante (...) no lo han capturado, por eso que yo me fui a denunciar al comandante al coronel (sic) a decirle cómo era posible que mande tantos hombres y que no estaban haciendo nada interviniendo a mi gente".

Como se sabe, "Koya" también figura en el organigrama de "Los Monos de San Antonio" mostrado por la Policía al momento de la captura. Él es uno de los 6 investigados que se encuentran en la cárcel desde antes de que se emitiera la orden de detención por este caso.

Lo ya mencionado coincide con otro audio, también del 5 de febrero, esta vez entre Segundo Tandazo y el mismo "Koya", donde este último, según la Fiscalía, le relata que han llegado efectivos preguntando por él.

"No el Koya no está acá (refiere que preguntaron los agentes) y se han reído, ja, si han llamado que está acá, (...) se han metido al predio y se han metido dentro de la obra, todo, a toditos le han levantado la cara pa ver pa voltearlos pe y ya pe, la doctora se ha ido con el comandante a denunciarlos porque ellos no tienen por qué entra a la obra pe", afirmaría "Koya".