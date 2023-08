Un grupo de avezados delincuentes asaltó a un transportista y lo despojó de toda la mercadería valorizada en más de S/40,000.

Se trata de Buenaventura Monja Serrato, de 65 años de edad, quién la tarde del último miércoles partió desde el distrito de Olmos a bordo de su camión de placa M3G-736 transportando 208 jabas de limón con destino al país vecino de Ecuador.

La Policía informó que, al promediar las 9 de la noche fue interceptado por un grupo de hampones en el cruce de la carretera Malignas con el centro poblado 10 de Tambogrande de la región Piura.

Los maleantes bajaron de la pesada unidad a Monja Serrato y lo golpearon violentamente, luego lo dejaron abandonado en un descampado y se llevaron el vehículo con los limones.

Posteriormente pasada la medianoche, fue encontrado por el personal del serenazgo, quienes procedieron a desatarlo y prestarle apoyo. Presentaba un fuerte dolor en uno de sus brazos debido a la agresión que sufrió.

En el lugar también hallaron el teléfono celular, que quizá por ser de los equipos móviles antiguos, los ladrones optaron por dejarlo.

El transportista fue trasladado hasta un centro de salud de la zona, donde le brindaron los primeros auxilios, debido a las lesiones que presentaba.

Horas después de un arduo operativo de los serenos en coordinación con la Policía de Tambogrande lograron recuperar el camión, pero este estaba totalmente vacío, ya que solo se llevaron la carga.

“Avísenle al dueño de la mercadería que me han asaltado y se han robado las jabas de limón, porque vaya ser que me meta preso y no me crea. Me han golpeado, me duele mi brazo, está zafado”, se oye decir en un video grabado en el momento exacto del atraco.

El agraviado reside exactamente en el centro poblado Mocape de la tierra del limón, donde su familia estuvo muy preocupada.

