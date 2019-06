CGT: Comerciantes del Modelo deben más de S/ 1 millón

Síguenos en Facebook

Luego que el Centro de Gestión Tributaria (CGT) de la Municipalidad Provincial de Chiclayo reportara deudas superior al millón de soles por parte de los comerciantes del mercado Modelo, estos se ratificaron en su marcha de protesta contra la gestión del alcalde Marco Gasco Arrobas.

El dirigente Felipe Cieza Gálvez aseguró que marcharán para exigir que el burgomaestre cumpla con la ley de expropiación que se promulgó en 2016.

DISCREPANCIAS

De acuerdo al Centro de Gestión Tributaria, cerca de 650 puestos de venta del mercado Modelo han sido intervenidos por la deuda que registran desde 2010 por el pago de la merced conductiva.

Los operativos ejecutados por el Departamento de Cobranzas del CGT se basan en la ordenanza N° 017-2005 para ordenar la reversión automática de un puesto a favor del municipio.

En total, la entidad recaudadora ha determinado una deuda por más de 1 millón de soles que incluye a dirigentes de distintos sectores del mercado.

El primer de ellos es el secretario general del Sindicato de Comerciantes del Interior, Felipe Cieza Gálvez, que aparece con una deuda total de S/5,638.50. Este monto se deriva del pago pendiente por dos puestos ubicados en la sección uno del interior del mercado.

Cieza Gálvez aseguró que la mayor deuda (S/ 5,323.50) corresponde al puesto N° 42A que -según dijo- no utiliza ni ha sido transferido a otras personas desde el 2010.

Por esta razón, el dirigente sostuvo que la municipalidad de Chiclayo debió cumplir con la reversión del puesto, teniendo en cuenta la elevada suma que se adeuda.

“Yo les he comunicado (a la municipalidad) que ese puesto no lo conduzco y la ordenanza es bien clara. Dice que automáticamente son revertidos. Ya no debe estar a nombre de Felipe Cieza. Son 10 años”, expresó.

Sobre el puesto N° 07, el dirigente también negó enfrentar una deuda de S/315 y mostró un recibo de pago con fecha 4 de junio de este año, por el monto de S/126, con el que asegura haber cumplido con la merced conductiva.

Otro conocido dirigente, Cirio Suxe Uriate, de la Asociación de Comerciantes de la plataforma Arica, figura con una deuda de más de 1,200 soles, registrada desde 2015.

Mientras que Luis Alberto Lozano Cueva, de la Asociación Virgen de la Paz, adeuda S/1,715 y Julio Elfer Montalvo Vásquez, de Agoconor, S/1,148.

Los dirigentes y comerciantes Domingo Hermes Manay Farfan, Edgard Puican Puican, Santos Genaro Chavarry Castañeda, Hilda Sencia Puma, Feliciano Choquehuanca Santos también reportan deudas por un total de S/2,695.50.

El 4 de julio los comerciantes formales saldrán a protestar contra la gestión municipal. Cieza Gálvez manifestó que el alcalde debe cumplir con la inscripción de la junta de propietarios y el saneamiento físico legal para determinar el porcentaje de puestos que le pertenecen al municipio.