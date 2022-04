Un ómnibus de la empresa de transportes Cruz del Sur se hundió en la calle Arizola de la ciudad de Chiclayo, debido al estado calamitoso en que se encuentra la vía.

Los vecinos señalaron que este problema se originó porque Epsel y la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) ejecutaron una obra de cambio de redes de agua y alcantarillado, pero la dejaron inconclusa.

Precisaron que anteriormente sufrían constantes colapsos de desagüe, motivo por el cual las redes de alcantarillado fueron renovadas; sin embargo no se incluyó la pavimentación de la calle, la cual quedó llena de polvo.

Es por ello que los vecinos culparon directamente al alcalde Marcos Gasco Arrobas, pues consideran que debió gestionar el asfaltado de la calle y no dejarla en total abandono.

“El ómnibus se ha vuelto a estancar aquí porque la tierra está fofa, no está compactada, está puesta nada más. Esto ya lleva cuatro meses y no le dan solución, estamos acá con pura tierra. Esta es una avenida muy concurrida y no es posible que el alcalde (Gasco) la esté postergando”, dijo el vecino William Suxe.

Asimismo, pidió al burgomaestre una pronta reacción pues los moradores cumplen con pagar los impuestos y tributos municipales.

Del mismo modo, otra señora que no quiso identificarse expresó su molestia y decepción hacia la autoridad edil, por haber dejado inconclusa la calle Arizola.

“El suelo está fofo porque han excavado para instalar tubos de desagüe; pero ha quedado inconclusa, dejaron los trabajos sin terminar como ustedes pueden ven, nosotros votamos por este alcalde, pero nada hizo”,acotó.

Joaquín Gonzales, chofer del ómnibus que se hundió en la calle Arizola, dijo que sí tenía conocimiento del mal estado de la vía, pero fue un policía quien lo obligó a desviarse por el lugar.

“Me dicen los vecinos que esta es pura tierra movediza. Nosotros no ingresamos por acá nunca, sino que un policía nos desvió para este lado”, puntualizó el conductor.