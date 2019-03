Citan a declarar a 19 por supuesta entrega de obras a congresistas

Síguenos en Facebook

Desde mañana, al menos 19 personas tendrán que desfilar por los pasillos de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (Fecor) de Lambayeque para hablar sobre los supuestos nexos de congresistas de la República con la red criminal que habría encabezado el exalcalde David Cornejo Chinguel.

Si bien tales versiones aún deben ser corroboradas, se espera que los testimonios ayuden a esclarecer si los padres de la patria tuvieron o no participación en las imputaciones formuladas contra la presunta organización “Los Temerarios del Crimen”.

DESFILAN

Un total de 14 personas fueron citadas a declarar ante el Ministerio Público a través de la providencia N° 1-2019, con fecha 14 de marzo de este año. Entre los parlamentarios mencionados en dicho documento destacan los nombres de Javier Velásquez Quesquén y Clemente Flores Vílchez.

El primero de los interrogados será Nilton Monje Sampén, exfuncionario de la gestión de David Cornejo, principalmente conocido por su rol como jefe del Centro de Gestión Tributaria (CGT) de Chiclayo, en su momento.

Él deberá declarar mañana 18 de marzo a las 9:00 AM en el penal de Chiclayo, donde cumple prisión preventiva. De acuerdo a la providencia fiscal, se le interrogará sobre la reunión sostenida entre los congresistas Marvin Palma, Javier Velásquez y el por entonces contralor general de la República, Edgar Alarcón.

Esto a raíz, como se recuerda, del aparente pago de 30,000 soles a Edgar Alarcón a cambio de desbloquear las cuentas de la comuna de Chiclayo en el 2016, según las declaraciones del alcalde de Olmos, Willy Serrato Puse, también investigado dentro del caso “Los Temerarios”.

Para mañana también ha sido programado el interrogatorio al recluido exalcalde David Cornejo, quien deberá declarar sobre la obras con que supuestamente se habría favorecido al congresista Clemente Flores. Además, la exautoridad deberá informar sobre las comunicaciones y presuntas intercesiones con las legisladoras Mercedes Aráoz y Cecilia Chacón.

Para el mismo día ha sido citada la excoordinadora de Alcaldía, Susana Culqui Pacaya, actualmente investigada en libertad y quien deberá hablar sobre las visitas que habría recibido David Cornejo por parte de Javier Velásquez. Sobre el mismo tema, deberá hablar el exfuncionario Daniel Coronado Tarrillo, también investigado bajo comparecencia.

Los que también fueron citados para mañana 18 de marzo son los exregidores Luis Carlos Cabrejos Ucañay, Juan Carlos Pérez Bautista y Boris Bartra Grosso. Cabe indicar que, en el caso de Cabrejos y Bartra, ellos deberán hablar sobre una reunión con el congresista Javier Velásquez en el Hotel Melia, en Lima.

OBRAS

Para el 19 de marzo ha sido citada la exjefa de Imagen del municipio chiclayano, Angélica Atoche Cuadros, en calidad de testigo, para que hable sobre la reunión entre los legisladores y Edgar Alarcón. De igual manera, en el caso de Willy Serrato, quien además deberá brindar información sobre las obras que supuestamente le fueron solicitadas en una anterior gestión como alcalde de Olmos por parte de Javier Velásquez.

Con este último fin, también se ha requerido la presencia ante la Fecor del exalcalde de Olmos, Juan Mío Sánchez. El siguiente en la lista es el empresario Miguel Ángel Nureña Sanguinetti, también investigado, “a fin de que declare sobre la existencia de empresas constructoras y otras de Javier Velásquez Quesquén con razón social de terceros”, de acuerdo al documento.

Por último, se cita como testigo al exgerente de Epsel, Nestor Salinas Vásquez (sobre reuniones entre Cornejo y congresistas), así como al exalcalde de Monsefú, Miguel Ángel Bartra Grosso (sobre la reunión que sostenida con la congresista Cecilia Chacón) y a Michel Llontop Ruiz, excandidato a la alcaldía de Chiclayo (para que diga “con cuántas obras fue financiada su campaña política”).

RESPONDEN

Correo conversó con el parlamentario aprista Javier Velásquez, quien es mencionado en 9 de las citaciones ya detalladas.

En todo momento, el congresista negó haber participado en los actos ilícitos atribuidos a “Los Temerarios del Crimen”. Sobre la cita en Lima con el excontralor Edgar Alarcón, dijo que si bien al principio no lo recordaba, sí estuvo en la reunión donde también participaron Marvin Palma, David Cornejo y el exgerente edil Ruperto Castellanos.

No obstante, dijo no haber tenido conocimiento de que dicha reunión había sido supuestamente gestionada por Willy Serrato. Sobre el presunto favorecimiento con obras, afirmó: “qué obras, qué empresas, yo no conozco a ningún empresario en Lambayeque y eso lo voy a demostrar, nunca he patrocinado directamente o a terceros para obras ni con el alcalde de Olmos, ni de Chiclayo, ni con ningún alcalde”.

Velásquez también negó “categóricamente” haber conformado empresas constructoras a través de testaferros y que lo único que lo ligó a la comuna de Chiclayo en los últimos 4 años fue el tema de la expropiación de las tiendas del Mercado Modelo.

En cuanto a la reunión en el Hotel Melia, en Lima, el legislador reconoció haberse reunido en dicho lugar con David Cornejo y los exregidores Luis Cabrejos y Boris Bartra; sin embargo, aseguró que en ningún momento se habló de obras y que solo atendió el pedido del exburgomaestre, quien buscaba entrevistarse con la entonces presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz.

A su vez, el parlamentario oficialista, Clemente Flores Vílchez, también descartó haber sido favorecido con obras y recordó que, en su momento, denunció tanto al exalcalde David Cornejo como a Willy Serrato por las declaraciones donde lo mencionan. Aseguró que ambas denuncias permanecen en pie.

SE COMPLICA

Quienes también deberán acudir a declarar este 18 de marzo son Robert Bernal Becerril y Matilde Morales Llempén, sobrino y esposa del congresista Héctor Becerril, respectivamente. De igual manera, en los siguientes días acudirían José Manuel Mejía Regalado, Orlando Vladimir Velásquez Aleman y Ruperto Castellanos Custodio.

Por último, fuentes cercanas a la investigación aseguraron que ya se han remitido los informes a la Fiscalía de la Nación solicitando el levantamiento de la inmunidad parlamentaria para cinco congresistas. Estos serían Javier Velásquez, Héctor Becerril, Clemente Flores, Marvin Palma y Carlos Bruce.