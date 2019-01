Condenan a 5 años de cárcel a 16 policías por recibir coimas

Síguenos en Facebook

Luego de cuatro largos años de haber iniciado uno de los procesos judiciales más emblemáticos que se desarrollan en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque (CSJLA), ayer finalmente concluyó con una sentencia para la mayoría de los acusados.

El juez Nicolás Inoñán Ventura, del Décimo Juzgado Unipersonal de Chiclayo, condenó a 5 años de cárcel efectiva a 16 policías, algunos en retiro y otros en actividad, por haber recibido coimas del clan familiar Caycay, el cual se dedicaba a la venta de drogas.

SENTENCIA

En audiencia de adelanto de fallo, el magistrado dio a conocer que durante el juicio oral, ha quedado demostrado que los policías acusados incurrieron en los delitos de cohecho pasivo propio (recibir coima) y omisión de denuncia.

La sentencia también incluye el pago de 100,000 soles por concepto de reparación que, los agentes condenados, deberán pagar de manera solidaria, a favor del Estado.

Los efectivos policiales alegaban ser inocentes; pero fueron sometidos a un juzgamiento donde se analizaron diversos medios de prueba que permitieron a la Fiscalía demostrar su responsabilidad en los hechos.

Las pruebas más relevantes que el juez Nicolás Inoñán destacó ayer, son las interceptaciones telefónicas, pues permitieron conocer las comunicaciones que mantuvieron los miembros del clan familiar Caycay con los policías.

Así se pudo detectar que los oficiales y suboficiales del mismo Departamento Antidrogas (exDivandro) llamaban a Haydée Virginia Leyva Caycay y a otros miembros de la banda, para avisarles sobre los operativos que organizaban y puedan evitar así ser capturados comercializando estupefacientes en el pueblo joven San Antonio.

Uno de las grabaciones telefónicas que destacó el juez en su sentencia, es la del coronel PNP, en retiro, Luis Montesinos Valverde (LM), pues queda al descubierto cuando le informaba a Haydee Virginia Leyva Caycay (HL) no solo de los operativos, sino también de los cambios de personal que se iban a realizar en las unidades especializadas.

LM:Vickita, ¿cómo van las cosas por allá?

HL: Tranquilo felizmente, eso es lo que veo, bueno no sé.

LM: Van a sacar bastante gente para Cajamarca.

HL: Sí, eso he escuchado, que van a sacar gente, pero vuelta el Bambarén (policía Antidrogas) ha venido calladito por acá, fíjate

LM: Déjalo sobrevivir unos días, ha habido cambios, han sacado al director de personal y no se puede… mejor espera que esto se estabilice porque hay bastante cambios.

HL: ¿Cuándo salen los cambios?

LM: Deben estar saliendo a fines de año o a mediados de año, al menos yo sé que yo no me voy a ir.

HL: Aya Betito…

AUDIOS. También ha sido condenado el coronel PNP, en retiro, Benedicto Yáñez Untivero, pues mantuvo fluida comunicación con la “Tía Vicky”, quien incluso en uno de los audios se dirige a él con el término “amor” y finaliza la conversación con la frase “te mando tu encargo más tarde”.

Además, la cabecilla del clan Caycay, sentenciada por tráfico ilícito de drogas y lavado de activos, menciona a Yáñez Untivero en una conversación con otra persona, a quien le cuenta que este la llamó para decirle que “ya le tocaba su encargo”.

Asimismo, entre los condenados figura el mayor PNP, César Guerrero Flores (CG), quien - según la Fiscalía - captaba a suboficiales de distintas unidades de la Policía con el fin de que se conviertan en fuentes de información, para que Gregoria Ruiz Cercado (GR) pueda expender drogas.

CG: Ya pues hija, y dime cuando paso por la propinita

GR:Ya pues, a fin de mes

CG: Pero no te olvides, porque la vez pasada, mi amor, casi a los dos meses me has dado

GR: No, mentiroso, le doy los fines de mes, usted se va a olvidar.

Del mismo modo, ha sido condenado el capitán PNP, José Mori Huamanchumo (JM), quien también mantenía al corriente a Haydee Leyva Caycay (HL), de las acciones que desplegaba la policía en la lucha contra el narcotráfico.

JM: Como ves, todo está tranquilo ahorita, yo si estoy jodido porque tengo que estar pegado todos los días acá.

HL: Ya, mañana te llevo tu encargo por ahí

JM: Ya pues, estoy desesperado porque tengo que arreglar ese problemita

HL: Ya, ya, mañana sí, a cualquier hora me doy una escapadita

JM: Me timbras y nos encontramos. Escúchame, hay gente de Inteligencia de Lima, por si acaso

HL: Sí, sí me han dicho, por eso es que yo estoy caminando a mil ojos

JM: Tienes que estar mosca, porque te han puesto marcación de nuevo.

Otro oficial que ha sido sentenciado es el capitán PNP, Hamilton Tirado Paredes (HT), pues en una de las interceptaciones telefónicas, se le escucha claramente pedirle dinero a Haydee Leyva (HL) a cambio de mantenerla informada de los operativos que se planeaban en su contra.

HT: Tía, me voy a tu casa, pa que me des mi propina y de ahí me arranco pe tía, ta bien o no. Dile a tu sobrino que me espere con mi “ferrito”.

HL: Hazme un favor hijo, puedes conseguirme el número de Bernedo, del capitán. Tu gente está que me friega, hemos hablado que me cambien a tu personal y todo tranquilo, pero ahorita han venido con ganas de intervenir a todo el mundo.