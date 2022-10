Una evidencia más de la forma deficiente en que la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) ejecuta la obra de remodelación de veredas en la avenida José Balta quedó al descubierto y se hizo viral en las redes sociales.

El regidor Jony Piana Ramírez publicó en Facebook imágenes de las jardineras que son construidas por la empresa Consorcio Asfaltos Urbanos, donde a simple vista, se puede apreciar que están desalineadas.

Además, se advierte que algunas han sido edificadas al borde de la vereda y con inclinación diferente unas de otras, lo que ha generado críticas de la ciudadanía por la falta de simetría y estética, pese a ser una obra en pleno centro de Chiclayo.

Cuestionan obra de la gestión de alcalde Marcos Gasco.

Ante este panorama, el regidor solicitó al alcalde Marcos Gasco y a sus funcionarios que informen si el expediente técnico de la obra contempla los trabajos de dicha manera.

“Necesitamos ese informe y si no contempla ese tipo de construcciones habría que ver cómo está actuando la empresa contratada para supervisar, porque aun así, habiendo errores en el expediente técnico tiene la obligación de informar a fin de que se corrija cosas que van en contra del ornato de la ciudad

Asimismo, precisó que la MPCh no podría reponer la ciclo vía en la avenida Balta debido a las jardineras construidas al borde del sardinel, pues se pondría en riesgo a los ciclistas. Del mismo modo, cuando un vehículo se estacione de emergencia no podría abrir la puerta, pues chocaría con las jardineras.

Por su parte, el decano del Colegio de Ingenieros de Lambayeque, Carlos Burgos Montenegro señaló que las falencias en la obra se originan por errores en el expediente técnico, los cuales “debieron ser advertidos y corregidos

“Si el expediente técnico está mal, el contratista así lo ejecuta. El supervisor tiene que verificar que se haga bien, por sentido común pedir que se cambie y reoriente. El supervisor ha debido observar eso y poner en conocimiento a la MPCh porque la MPCH lo contrata para que sea ojos y oídos en el proceso constructivo”, señaló.

Por último, Burgos Montenegro sostuvo que si la MPCh permite a la empresa constructora continuar con los trabajos mal hechos, la Fiscalía debería investigar presuntos actos de corrupción.

“La avenida Balta es el corazón de la ciudad, van a decir no hay ingenieros, no hay arquitectos en esta ciudad, no es que no haya, lo que pasa es que los políticos tratan de empoderar las cosas malas”, aseveró.

