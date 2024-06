A través de un video difundido en redes sociales, decenas de pacientes del hospital Almanzor Aguinaga Asenjo del Seguro Social de Salud (EsSalud) de Lambayeque denunciaron que varios médicos y enfermeras participaron de una celebración en la entrada antigua del nosocomio.

En las imágenes se puede apreciar que los trabajadores aplaudían e incluso bailaban con las canciones que tocaba un grupo de mariachis, ayer a la 1:30 de la tarde, sin importarles la presencia de decenas de usuarios que entraban y salían del hospital. “No es posible que los médicos del Almanzor estén perdiendo el tiempo, haciendo fiesta afuera del hospital mientras los pacientes graves esperándolos”, comentó una asegurada.

Asimismo, un usuario criticó al personal de EsSalud, pues no fue atendido precisamente cuando en el frontis del hospital había una fiesta. “No puede ser posible, yo tengo un sobrino de 14 años con un tumor maligno, y estos se hacen los desentendidos para atender. Mi sobrino ya está en Lima referido y cada vez que hay interconsulta tengo que venir al Almanzor a sacar referencia y ahorita no hay la doctora que hacia la referencia, ya no lo han contratado”, dijo indignado el familiar.

Consultado al respecto, el secretario general del Sindicato Centro Unión de Trabajadores del hospital Almanzor Aguinaga, José María Reaño, indicó que la celebración corresponde a la despedida de un trabajador que ha cesado por límite de edad.

“Es un acto simbólico que se efectúa cuando hace su último marcado el servidor de 70 años. Eso siempre lo hacen a la hora de salida, pero al menos hoy (ayer) yo no he visto nada. Es una forma de agradecimiento con recursos de los compañeros, porque la institución no hace ningún festejo, sino son los mismos compañeros “, indicó.

Asimismo, descartó que se haya descuidado la atención a los pacientes, pues dichas despedidas se realizan a la hora de salida y fuera de los ambientes del hospital. “No lo hacen en un ambiente de la institución, sino de la entrada hacia afuera. No creo que haya participado ningún personal médico de servicio. Un personal que está laborando nunca puede abandonar su servicio”, acotó.

Por su parte, el exdirigente del referido sindicado, Walter Chavesta Velásquez indicó que es comprensivo el malestar de un asegurado que tiene a un familiar grave, cuando observa a médicos y enfermeras celebrando; sin embargo, señaló que se trata de una costumbre de varios años en EsSalud.

“Antes se hacía en el interior, con ceremonia en el auditorio, pero ahora con los celulares te toman una foto y dicen que hacen semejante fiesta, por eso se hace afuera a la salida. Y esto va a suceder de nuevo, el jueves se va una enfermera”, puntualizó.





