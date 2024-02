Los pacientes del Centro de Atención Primaria (CAP) III Carlos Castañeda Iparraguirre, del distrito de La Victoria, denuncian falta de insumos y personal en dicho establecimiento, en la región Lambayeque.

Ellos señalan que los especialistas del área de Emergencias los derivan al Hospital Luis Heysen Incháustegui; sin embargo -según afirman- el centro de salud ni siquiera cuenta con chofer para conducir las ambulancias. Además, aseguran que Farmacia registra un déficit de medicamentos; por lo que se ven obligados a comprarlos con su propio dinero.

A través de grabaciones proporcionadas por el presidente del Frente de Defensa de Lambayeque, Mickey Álvarez, se observa a una paciente adulta mayor sentada en una silla de ruedas, sin poder ser derivada de emergencia a un nosocomio de mayor complejidad.

En las imágenes también se escucha a la hija de la paciente demandar una solución ante la falta de un conductor para la ambulancia disponible; pues la paciente adulta mayor necesitaba ser atendida por Emergencia.

“¿Es correcto que una persona mayor sufra así?, ¿Cómo va a ser posible que la estén mandando de acá para allá? (...). Todo porque le dieron permiso a un chofer, acaso ¿no puede trabajar otro?”, se oye a la denunciante.

Un usuario también reveló que la farmacia del establecimiento de salud no estaba abastecida, pues dos de los medicamentos recetados no le fueron entregados. “No hay en farmacia la medicina que le han recetado a mi madre que está delicada. También me dijeron que no hay chofer para trasladarla al hospital y sigue aquí”, dijo el hijo de la paciente.

Mickey Álvarez precisó que el policlínico victoriano tampoco posee nebulizador para pacientes con crisis asmática; por lo que se espera que actúa SuSalud. seguidores de Correo Lambayeque denunciaron también la falta de médicos en el Hospital Luis Heysen Incháustegui en el servicio de emergencia.

Los asegurados aseguran que esto ocurre en el cambio de turno en el servicio de Emergencia, donde los consultorios permanecen por media hora sin médicos por el cambio de turno, pese a que los pacientes forman colas para ser atendidos.