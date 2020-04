Detectan que infectados con coronavirus no hacen cuarentena y trabajan en mercado de Chiclayo (VIDEO)

A través de las redes sociales, un trabajador de la Municipalidad Provincial de Chiclayo alertó que personas infectadas con coronavirus no realizan cuarentena y, por el contrario, vienen laborando en un centro de abastos del distrito de José Leonardo Ortiz.

Según indica el trabajador de la unidad de Serenazgo de Chiclayo y que presta apoyo al Comando Regional Covid-19, esto lo detectó al realizar el seguimiento a las personas que resultaron positivo para esta enfermedad,

"Hemos hecho varias inspecciones y me doy con la sorpresa que varios positivos (con coronavirus) alegremente se van a la calle. Hay dos (contagiados) que tienen puesto en (el mercado) Moshoqueque y se han ido a vender. Los he llamado y me dicen: no señor estoy en mi puesto, espéreme unos 20 minutos que llego a mi casa", comentó el trabajador edil.

De acuerdo el último reporte del Comando Regional Covid-19, a la fecha hay 111 fallecidos y 767 infectados en toda la región Lambayeque.