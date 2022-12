Desde tempranas horas, cientos de ciudadanos acuden a la oficina central del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) en Chiclayo para recoger su Documento Nacional de Identidad (DNI) y poder sufragar en la Segunda Vuelta Regional, sin embargo no reciben atención.

Los electores que realizaron su trámite de manera virtual en la página web del RENIEC para renovar su DNI por caducidad u otros factores, se encuentran desde ayer a la espera de la entrega del mismo, a fin de votar en los comicios y evitar el pago de una multa.

Sin embargo, en la oficina ubicada en la avenida Balta de Chiclayo los trabajadores les indicaron que “no hay sistema” o “está lento”, por lo que les piden tener paciencia y esperar, pero llevan horas aguardando una solución.

“Nos dicen que mejor no hubiésemos hecho trámite de manera virtual, entonces para que ofrecen ese servicio, no hubiesen creado esa página, se supone que es para dar facilidades y evitar las colas, pero nos salen con esto. Sin DNI no somos nada, no podemos votar y nos mutan”, señaló el poblador Luis Sarango.

Del mismo modo, la ciudadana Natalia Samamé señaló que desde el mes de noviembre realizó el trámite en el sitio web de Reniec; sin embargo lleva tres días esperando la entrega de su DNI.

“Hoy he venido desde las 7 de la mañana. Ya tengo tres días que vengo a reclamar y me doy con la sorpresa que están en huelga, y ahora que no hay sistema, que esta lenta y no pueden entregarlo. Lo peor es que nos van a cobrar multa y no estamos en situación de poder pagar, entonces que nos den una constancia para presentarlo y evitar la multa”, manifestó.

Cabe indicar que el jueves pasado, los trabajadores del Reniec iniciaron una huelga nacional indefinida dejando de realizar 500 atenciones diarias. Aunque la entidad anunció que ayer sábado y hoy domingo harían entrega de DNI a los electores, no está cumpliendo.

