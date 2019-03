Empresaria habla de reunión en Pimentel con 4 miembros de la familia Becerril

Síguenos en Facebook

Mientras Chiclayo permanece en la incertidumbre luego de que la Cooperación Suiza decidiera retirar su apoyo a la comuna provincial, el testimonio de la investigada empresaria Mirtha Gonzales Yep sigue dando muestras de lo estrecho que habría sido su vínculo con los hermanos Becerril.

Es así que, en sus declaraciones ante la Fiscalía, Gonzales sostiene que incluso llegó a reunirse, al mismo tiempo, con los tres miembros más conocidos de dicha familia, además del sobrino del congresista Héctor Becerril, Robert Bernal, quien en su momento fue citado por su aparente nexo con la obra de la planta de tranferencia de residuos sólidos de Chiclayo.

ALMUERZO

Lo mencionado se desprende de la ampliación de declaración de Mirtha Cristina Gonzales Yep, con fecha 28 de febrero de este año en las oficinas de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (Fecor) en Lima. Dicha diligencia sirvió para que la empresaria agregue más información a sus declaraciones recibidas el 21 de enero del 2019.

En un momento de su testimonio, Gonzales Yep señala que los primeros días de julio del 2018, cuando ella se encontraba en Chiclayo, el hoy prófugo Wilfredo Becerril Rodríguez la recogió del hotel Casa Andina, donde se encontraba hospedada.

“Wilfredo Becerril Rodríguez me recoge del mencionado hotel, el mismo que llegó acompañado del congresista Héctor Becerril Rodríguez, a bordo de una camioneta de color plomo, que no recuerdo la marca y nos dirigimos a Pimentel, al restaurant La Picantería, que está ubicado frente a la playa”, refiere Mirtha Gonzales.

Asimismo, asegura que, cuando ya estaban dentro del local, llegaron “Antonio Becerril Rodríguez, Roberto Bernal Becerril y un empresario amigo de ellos que días antes me lo habían presentado en el hotel Casa Andina, que en este momento no recuerdo su identidad”.

La mujer de negocios indica que almorzaron y permanecieron en el restaurante pimenteleño por un lapso de entre tres y cuatro horas. Por último, precisa que fue Antonio Becerril quien la transportó de regreso a su hotel en Chiclayo a bordo de una camioneta KIA de color negro.

CASA

En la misma ampliación de su testimonio, Mirtha Gonzales menciona una conversación que tuvo en el 2017 con Wilfredo Becerril, en la que este le habría dado detalles de la situación de su hermano, el congresista de Fuerza Popular, quien además mostraría interés en comprar una casa en Lima.

“(Wilfredo Becerril) me comenta que su hermano Héctor Becerril no tenía casa propia en Lima y el partido Fuerza Popular le descontaba la suma de cuatro mil (S/ 4,000.00) soles mensual y el sueldo no le alcanzaba y también estaba pagando por el alquilera de una casa la suma de S/ 4,000.00”, afirma la empresaria.

Por tales motivo, Wilfredo Becerril le consultaría a Gonzales si tiene alguna propiedad para vender porque el parlamentario decía que “pagar renta es como un saco sin fondo” y que buscaba una propiedad con un mínimo de tres dormitorios.

Lo interesante es que, de acuerdo a estas declaraciones, y luego de que Gonzales Yep le dijera a Wilfredo Becerril que tenía un inmueble en San Borja (Lima), este último le indicaría que “si llegamos a un acuerdo con el alquiler del bien, ellos se sentirían incentivados a que se acelere las cosas para la adjudicación de la buena pro de la planta de tranferencia de Chiclayo”.

Además, la investigada hace referencia a que, en ese entonces, “CSD Engineers (consultora de la Cooperación Suiza en Chiclayo) seguía condicionando a la municipalidad, que para continuar con la calificación de la propuesta técnica de Constructora CRD (compañía asesorada por Mirtha Gonzales), ejecute diferentes acciones como: terminar la licitación de las llantas, la implementación de los locales de limpieza, reparación de los camiones de basura, entre otras”.

Después de esto, Gonzales asevera que se coordinó una visita al inmueble en cuestión con Wilfredo y Héctor, quienes, según el testimonio, llegaron a la propiedad el 13 de mayo del 2017 y fueron atendidos por la asistente de la empresaria investigada. Esta le indicó que a Héctor Becerril le gustó la vivienda, aunque finalmente no se llegaría a firmar un contrato de alquiler.

TERRENO

Otro dato curioso es que, según Mirtha Gonzales, en una reunión con Wilfredo Becerril, en abril del 2018, este le propuso asociarse para cultivar maracuyá, limón y palta, ya que, al parecer, era dueño de varios terrenos en Lambayeque.

“En una oportunidad fuimos a ver el terreno, ubicado cerca al canal de Pomalca, (...) de noventa hectáreas, pero que cultiva solo veinte”, indica Gonzales, quien agrega que, incluso, Wilfredo le dijo que podría venderle el terreno por un valor de dos millones y medio de soles. Recalca, no obstante, que nunca se concretó compra ni negocio alguno de este tipo.

“También quiero precisar que Wilfredo Becerril Rodríguez me dijo que dicho terreno es de propiedad en sociedad con su hermano Héctor Becerril Rodríguez, pero no figura a su nombre”, refiere.

BAJO LUPA

Antonio y Wilfredo Becerril figuran como investigados dentro del caso “Los Temerarios del Crimen”. El primero de ellos fue sentenciado a cárcel suspendida tras aceptar las imputaciones en su contra, mientras que el segundo sigue siendo buscado por la Policía.

Mirtha Gonzales, quien inicialmente también se hallaba prófuga, consiguió una medida de comparecencia tras declarar ante la Fiscalía que pagó una coima de más de 74,000 soles en porcelanato para la casa en Trujillo de Héctor Becerril, a cambio de supuestos favores para la empresa a cargo de la obra de la planta de transferencia, CRD Sucursal Perú.

Héctor Becerril ha negado en todo momento lo dicho por Gonzales y hace poco las denuncias en su contra fueron dejadas en segundo plano en el Congreso gracias a votos fujimoristas. No obstante, la Fecor ha solicitado a la Fiscalía de la Nación que lo procese junto a otros 4 congresistas.