La Municipalidad Provincial de Lambayeque (MPL) otorgó la buena pro de una obra valorizada en más de 25 millones de soles a una sucursal brasileña, cuyo representante es investigado en el mega escándalo de corrupción Lava Jato.

Se trata de Pavotec Sucursal Perú SAC, la cual según Registros Públicos, tiene como apoderado a Gary Luty Dávila Alverdi, quien es sindicado como el presunto “destinatario de transferencias bancarias desde Brasil para el pago de coimas en el Perú”.

Dicha sucursal se asoció con la empresa Oscar Contratistas Generales SAC, natural de la misma ciudad de Lambayeque. Juntas conformaron el Consorcio Nazareno que, el 18 de noviembre de 2022, obtuvo un contrato de S/25′843,004.40.

Así consta en el acta de buena pro suscrita por el Comité de Selección de la MPL que adjudicó la obra “Mejoramiento de pistas y veredas en el pueblo joven Santa Rosa y asentamientos humanos El Rosario y Santo Toribio” al Consorcio Nazareno.

Ganador de buena pro en Lambayeque es investigado

Según registros del Equipo Especial Lava Jato de la Fiscalía, fue el empresario brasileño Leonardo Meirelles quien reconoció haber servido de instrumento para el envío de coimas al extranjero.

Al ser interrogado por el fiscal peruano Hamilton Castro, el empresario brasileño señaló que recibió en sus cuentas bancarias de Brasil y el exterior dinero por parte de las empresas constructoras OAS, Camargo Correa, Odebrecht, Engevix, Galvao, y otras, movilizando la suma de $120 millones en los años 2009 al 2013.

Quien le encargó la entrega de dólares en efectivo en el Perú - según dijo - fue Alberto Youssef en la sede de la empresa OAS, en Sao Paulo.

“Dos meses después de los primeros envíos de dinero en efectivo, Youssef me ordenó que usara sus cuentas bancarias para el pago de sobornos en el Perú. Aproximadamente realicé 18 transferencias con destino a Gary Luty Dávila Alverdi”, dijo.

Precisó que Meirelles utilizó la empresa DGX en el HSBC de Hong Kong para transferir el dinero a la cuenta de Gary Dávila Alverdi en el Banco Continental. Incluso, aseguró que este posee cuentas bancarias en otras entidades financieras: HSBC EE.UU y UBS Zúrich.

En su defensa, Dávila declaró al diario El Comercio que todo lo señalado por Meirelles es “mentira”.

“Quizá el señor sí ha realizado todas esas transferencias para el Perú, pero no para mí. Lo que yo creo es que la cuerda se rompe por el lado más débil. Yo era un simple funcionario. Hay gente más poderosa involucrada”, dijo intentando deslindar responsabilidad.

Especialista en contrataciones del Estado advirtió el caso

Estos hechos han sido advertidos por el especialista en contrataciones del Estado, Jorge Chávez Pita, quien solicitó mediante la Ley de Transparencia, información a la MPL.

“Llama la atención que estas empresas brasileñas estén llegando acá y se adjudiquen obras de gran envergadura, con montos significativos, eso genera cierta alarma, sobre todo si el apoderado es una persona implicada en el caso Lava Jato”, aseveró.

Precisó que la comuna recién cumplió con publicar la relación de postores y sus respectivas ofertas, luego de un llamado de atención por parte del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Y lo hicieron a través de un link diferente al señalado en la web.

Además, este hecho genera suspicacias de que la sucursal brasileña estaría aportando a la campaña del candidato al Gobierno Regional, Alexander Rodríguez Alvarado, quien dejó la alcaldía de Lambayeque para postular.

“Eso amerita más análisis e investigación, pero sí es preponderante que una empresa venga a consorciar con otra empresa (lambayecana) que parece no tiene la capacidad necesaria, sino es una empresa que hará labor de administración, labor de recibir los pagos que haga la MPL por la obra”, aseveró.

Cabe indicar que la buena pro se entregó en la gestión del alcalde José Eneque Soralúz, siendo los miembros del Comité de Selección, Carlos Lluncor Bartra (Jefe de Estudios y Proyectos), Ana Panta Barandiarán (gerente de Obras) y Leonardo Arévalo Rodríguez (Subgerente de Logística).

Empresario chiclayano dicen o conocer a implicado en caso Lava Jato

Cuenta su verdad. El empresario chiclayano, Luis Ortiz Sánchez, gerente de la empresa Óscar Contratistas Generales SAC, negó de manera tajante conocer al investigado en el caso Lava Jato, Guty Dávila Alverdi, apoderado de la empresa brasileña Pavotec Sucursal Perú SAC.

A pesar que ambos conformaron el Consorcio Nazareno que obtuvo la buena pro de una millonaria obra de la Municipalidad Provincial de Lambayeque (MPL), Ortiz Sánchez asegura no haber visto jamás en su vida a Dávila Alverdi, pues fue un intermediario con quien en realidad hizo el trato, afirmó.

HECHOS. “A él (Dávila Alberdi) no lo conozco, nunca lo he visto en mi vida. Hay intermediarios que vienen y ofrecen su experiencia, hay españoles, mexicanos, chinos. Con el que hablé sí me dijo que era de una empresa brasileña, pero no sabía que el apoderado estaba investigado, sino no hubiese aceptado”, aseveró.

Incluso, precisó que tuvo que pagar un “sencillo” a dicho intermediario para que acepte conformar el Consorcio.

“El problema lo crea el mismo Estado porque pone en las bases: tres veces la experiencia del valor referencial y una empresa peruana a veces no lo cumple. Si la obra es de S/ 26 millones, sale más de S/ 90 millones. Esa es la realidad (…). Esa empresa extranjera no tiene ni una palana, ni un pico, solo son negociantes, vienen al Perú y alquilan su experiencia. Para postular y cumplir tus requisitos te cuesta tanto, te ponen precio, un adelanto te dicen, eso es lo que ha pasado con la empresa brasileña. Todas te cobran por su aportación”, aseveró.

Indicó que como empresario constructor ha ejecutado varias obras en diferentes ciudades sin ningún problema, por lo que garantizó la correcta ejecución de la obra de “Mejoramiento de pistas y veredas en el pueblo joven Santa Rosa, El Rosario y Santo Toribio de Lambayeque”.

“Se presentaron dos postores, nosotros hemos ofertado medio millón menos que el otro. Mi empresa tiene su propia cantera, su propia maquinaria pesada y por eso nos aventuramos a postular con el 98%. Ganamos no por vara, yo no conozco al Comité, menos al alcalde, ni siquiera al extranjero”, acotó.

Por último descartó tajantemente cualquier suspicacia respecto a un posible financiamiento a la campaña de Alianza Para el Progreso (APP)

“Fianza de adelanto directo no lo vamos a sacar, mejor dicho no va haber liquidez, sino fideicomiso, y eso demora 40 días y será con otro alcalde. Nosotros vamos a meter nuestra maquinaria, invertir y a quién le vamos a dar dinero si no tenemos adelanto del Estado ni nada”, aseveró.

