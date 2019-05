Equipos de hospital sin uso pese a millonaria inversión

Síguenos en Facebook

Una serie de graves deficiencias fueron constatadas por la Contraloría durante una inspección realizada al interior del Hospital Regional Docente Las Mercedes de Chiclayo.

Al recorrer algunos ambientes del nosocomio, los representantes del ente de control pudieron toma registro del marcado deterioro de la infraestructura, además de advertir que diversos equipos no estaban operativos.

DINERO

En el área de Lavandería, se hallaron equipos que no funcionan debido a la falta de mantenimiento, así como tres máquinas secadoras que no pueden ser utilizadas debido a que no existe un sistema para dotarlas de la presión de agua suficiente y que puedan cumplir su cometido.

Según indicó el director de Las Mercedes, Víctor Echeandía Arellano, durante la gestión regional anterior se invirtieron millones de soles para modernizar la lavandería del nosocomio. “Se debió ver en el proyecto de inversión cómo hacer para que los equipos puedan ser puestos en funcionamiento, se gastaron más de dos millones de soles”, refirió.

Agregó que esto ha llegado a ocasionar demoras en las intervenciones quirúrgicas debido a que no se contaba con la ropa limpia para su uso en el quirófano.

Mientras tanto, en el área de Costurería del hospital chiclayano, se observó que las paredes presentan numerosas y pronunciadas fisuras, al punto que algunas de ellas se están cayendo a pedazos.

El gerente regional de control en Lambayeque, José Dioses Aponte, quien lideró la inspección, aseveró que, como ha ocurrido con otros hospitales, en Las Mercedes se detectaron problemas como “la falta de capacidad operativa, equipos sin mantenimiento y daños en la infraestructura. También se ha visto equipos en desuso que no están teniendo un almacenamiento adecuado. Posteriormente estaremos emitiendo el informe respectivo con el fin de que se tomen las acciones correctivas del caso”.

Dioses Aponte mencionó que el operativo nacional “Por una salud de calidad 2019”, en el caso de la región, se realiza también en otras instituciones, como es el caso de los hospitales Referencial de Ferreñafe, Luis Heysen Incháustegui, Almanzor Aguinaga Asenjo y Belén de Lambayeque.