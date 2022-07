Un caso de agresión física se presentó en el centenario colegio San José de Chiclayo, donde un niño de 6 años de edad fue golpeado en reiteradas oportunidades.

La denuncia fue presentada por la madre de familia de iniciales F.D.L.T., quien aseguró que su pequeño hijo del primer grado de primaria ha sido maltratado por sus compañeros.

Indicó que no es la primera vez que llega con heridas en su rostro y cuerpo, pero la mamá no denunció en su momento este caso de bullying extremo.

“En esta vez he denunciado porque le han reventado la boquita y le han sacado sus dientes. Lo han tirado a la piscina sin agua, ha estado delicado mi hijito y he estado con gastos. El bebe no puede ni comer y es algo que no se puede tolerar en una institución en la cual deben tener responsabilidad, más que todo la profesora y directora. Ayer ha sido la última vez que lo han golpeado en el recreo”, sostuvo su tía.

LEE AQUÍ: Investigarán el cobro de cupos a oficiales de la Policía Nacional del Perú

El director de la institución educativa, Marco Barreto señaló que no tienen reporte del caso denunciado, tampoco de las agresiones continuas hacia el niño, pero se investigará.

De igual forma, mediante un comunicado la Fiscalía Provincial Civil y Familia de Chiclayo dispuso el inicio de diligencias preliminares en el mencionado plantel.