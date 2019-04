Exdiputado también culpa a Velásquez de cartas fianza falsas

Síguenos en Facebook

El exdiputado aprista Miguel Ángel Nureña Sanguinetti acusó al congresista Javier Velásquez Quesquén, no solo de haber “apadrinado” a cuatro empresarios para que obtengan millonarias obras, sino también de estar involucrado en la emisión de cartas fianza fraudulentas.

Al ser detenido el 13 de diciembre del 2018 y ser interrogado por fiscales que investigan a la presunta organización criminal “Los Temerarios del Crimen”, Nureña afirmó que Javier Velásquez cometió supuestos actos de corrupción siendo primer ministro (julio 2009 - setiembre 2010).

VERSIÓN

“En el segundo gobierno de Alan García Pérez, el congresista Javier Velásquez Quesquén, habiendo sido nombrado como premier del Consejo de Ministros, comenzó a manejar en forma descomunal y desproporcional no solo las obras, sino hasta con cartas fianza que no tenían aval de la Superintendencia de Banca y Seguros”, reveló.

El exdiputado, quien actualmente goza de comparecencia con restricciones (investigado en libertad), aseguró que el negocio de las cartas fianza lo manejaba el hermano del congresista Javier Velásquez, a través de la cooperativa de ahorro y crédito Financoop, de la cual es socio.

“Estas acciones fueron orquestadas por su hermano César Velásquez Quesquén, prueba de ello es que dichas cartas fianza han sido utilizadas en la Municipalidad Distrital de Olmos en el periodo de los alcaldes Willy Serrato Puse y Juan Mío Sánchez, a través de las empresas Coopex y Financoop de César Velásquez Quesquén, producto del cual existen investigaciones en la Fiscalía Mixta de Olmos”, manifestó.

Precisamente, en la primera gestión del alcalde de Olmos, Willy Serrato, se detectó que la empresa Ingenieros ABC Contratistas Generales SAC a cargo de una obra de saneamiento, había entregado como garantía de fiel cumplimiento cartas fianza de Financoop, la cual no tenía respaldo financiero ni autorización de la SBS.

Coincidentemente, el representante legal de dicha empresa constructora es Gilberto Ramírez Acuña, uno de los empresarios que - según Nureña - fue “apadrinado” por Javier Velásquez para que consiga millonarias obras en distritos donde gobernaban alcaldes apristas.

DEFENSA

Sobre el particular, el congresista Javier Velásquez negó de manera rotunda estar implicado en la entrega de cartas fianza fraudulentas.

“Yo no tengo nada que ver con eso, a mi hermano lo están investigando por ese tema. Hace 10 años que no tengo nada que ver con mi hermano, he marcado una posición frente a él, las responsabilidades son personales”, señaló.

El parlamentario calificó como “hechos falsos” lo señalado por el exdiputado Miguel Ángel Nureña, quien - según dice - miente solo para librarse de la prisión

“La Fiscalía de la Nación ya abrió una investigación y lo van a citar (a Nureña) y ahí va a tener que probar lo que ha dicho. Yo categóricamente digo que son hechos falsos. Te pongo un ejemplo nada más. En la caleta San José no era un alcalde aprista, sino Percy Llenque Curo, quien era de Alianza Para el Progreso”, acotó.

Asimismo, el legislador dijo no conocer a la mayoría de empresarios que, según Nureña, “apadrinó” para que fueran beneficiados con la adjudicación de millonarias obras en distritos con alcaldes apristas.

“Muchas de esas empresas como Concisa, que tiene 40, 50 años en Lambayeque, no las conozco. Eso lo voy a acreditar en su momento (…) Solo conozco de vista a ese señor (Gilberto Ramírez Acuña) y no tengo nada que ver con él, ni con su club (Los Caimanes)”, indicó.

Velásquez Quesquén dice tener la conciencia tranquila y asegura que trabajó honestamente para gestionar las obras más importantes de Lambayeque. Niega haber influenciado en los contratos millonarios obtenidos por los referidos empresarios.

“No los conozco a la mayoría de ellos, nunca he gestionado para esas empresas nada, nunca he participado ni me he metido en procesos de licitaciones y cada uno que responda de acuerdo a sus responsabilidades. Yo he trabajado por Lambayeque limpiamente, honestamente”, dijo.

Asimismo, indicó que entregará a la Fiscalía el levantamiento de su secreto de las comunicaciones para demostrar que nunca tuvo amistad con Nureña Sanguinetti y los empresarios mencionados.

“El que alega algo tiene que probarlo, acaso tiene alguna prueba, tiene alguna foto, alguna llamada que yo haya hecho a esos señores que no los conozco”, dijo.

Por último, lamentó que no reconozcan el esfuerzo del Apra para conseguir las grandes obras de Lambayeque, como son hospitales y colegios. Y lamentó que ahora en el Perú se violen los derechos fundamentales “sentenciando a uno mediáticamente, creyendo más en la palabra de un detenido que en alguien que trabaja por su región”.