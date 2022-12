La Segunda Fiscalía de Prevención del Delito de Chiclayo participó en una reunión de trabajo para determinar el estado actual de los paneles publicitarios en el distrito de José Leonardo Ortiz, a fin de prevenir accidentes.

La cita se realizó con funcionarios del área de Licencias y Autorizaciones de la municipalidad distrital de José Leonardo Ortiz, con la finalidad de conocer las condiciones de seguridad de las pesadas estructuras metálicas en dicha jurisdicción.

Se informó que se recabaron los informes del área de Defensa Civil con relación a los paneles publicitarios de las avenidas Balta y Sáenz Peña, de los cuales, uno de ellos cayó sobre dos vehículos que, en ese momento, circulaban por la zona, dejando a un chofer herido.

Sin embargo, el área de licencias informó que no ha procedido con el retiro de los paneles publicitarios, por cuanto la Sub Gerencia de Obras e Infraestructura Pública hasta la fecha no ha remitido su informe de conformidad.

El fiscal Miguel Córdova Santos exhortó a los funcionarios municipales que culminen el procedimiento para que se proceda al retiro de los paneles que amenazan con colapsar y representan riesgo para la población.

Además, precisó que remitirán los actuados a la Fiscalía Penal de José Leonardo Ortiz ante la sospecha inicial de la presunta comisión del delito de omisión, retardo o rehusamienro de actos funcionales, previsto en el artículo 377 del Código Penal.

En Chiclayo hay 36 paneles publicitarios que podrían colapsar

Treinta y seis paneles publicitarios ubicados en diferentes calles de Chiclayo estarían por colapsar debido a la falta de mantenimiento por parte de los propietarios.

Así lo indicó el regidor de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), Orlando Puell Varas.

Mencionó que se identificaron 70 anuncios en buen estado y 61 para mantenimiento durante el 2021. Sin embargo, lamentó que hasta la fecha la comuna no realice la fiscalización pertinente para evitar accidentes por el colapso de dichos paneles.

