Fiscal pide archivar denuncia contra Antonio Becerril Rodríguez

La fiscal Tania Bravo Vigo, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, solicitó el sobreseimiento (archivo) de la denuncia que interpusieron trabajadores de la Empresa Agroindustrial Tumán (EAT) contra el excandidato fujimorista Antonio Becerril Rodríguez.

Durante la investigación, la fiscal no pudo recabar elementos de convicción para confirmar los hechos que se le imputan a Becerril Rodríguez: "haberse apropiado supuestamente de los ingresos generados de la comercialización de caña de azúcar perteneciente a la EAT". Resulta que Antonio Becerril se desempeñó como gerente general del V Directorio de la empresa azucarera desde el 10 de julio de 2017 hasta el 13 de octubre del mismo año; tiempo en que habría dispuesto que la caña de Tumán se muela en la Empresa Agroindustrial Pomalca (donde el Grupo Oviedo tiene la administración societaria).

"En total fueron trasladadas 19,312.49 toneladas de caña, que equivalen a 38,624 bolsas de azúcar, de las cuales ninguna regresó a Tumán, cuyo valor por bolsa asciende a S/ 90.00, causando un perjuicio económico de 3 millones 476 mil soles", consta en la denuncia. Además, Becerril fue acusado por los trabajadores de haber dispuesto el traslado de 3 computadoras a la empresa Pomalca, equipos donde se almacenaba información sobre las transacciones de la empresa Tumán, con el fin de ocultar el delito.

Asimismo, fueron denunciados los presidentes del V Directorio de la EAT, Wigberto Cabrejos Flores y Luis Canturias Salaverry, pues durante los meses que administraron la excooperativa no habrían pagado tributos, derecho de agua para el riego de la caña, energía eléctrica, AFP, EsSalud, ONP, y otras obligaciones.

Por tal motivo se le imputaba el delito de fraude en la administración de personas jurídicas también a Segundo Ordinola Zapata, exgerente de Finanzas; Arnaldo Fernández Ayasta, excontador general; Guillermo Benavidez Cieza, exjefe de Caja; y Henry Guitierrez Saona, exjefe de Teconología de la Información de la EAT. Los hechos fueron descubiertos y denunciados el pasado 13 de octubre del 2017 cuando se instaló la administración judicial integrada por Daniel Rioja Sánchez y Martín Martínez Valdiviezo en reemplazo del V Directorio, el cual durante el tiempo que estuvo bajo el control de la compañía obtuvo un ingreso de 22 millones 647 mil soles; sin embargo no fueron hallados en la Caja de Valores.

Cabe indicar que la denuncia la interpusieron Alejandro Zevallos Gonzales y Leoncio Egúsquiza Sánchez, representantes de los accionistas y trabajadores de la empresa Tumán. No obstante, la fiscal Tania Bravo propone archivar el caso amparándose en una pericia contable que a la letra concluye lo siguiente: "no se puede establecer el monto de apropiación ilícita alguno, ya que no se ha contado con los documentos de gastos respectivos y con ello establecer el monto real del gasto".

El requerimiento de sobreseimiento de la fiscal ha sido presentado ante el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, a cargo del juez Sergio Chimpén Asenjo, quien deberá decidir si acepta o rechaza el pedido de la fiscal.