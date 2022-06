La Freestyle Master Series (FMS) peruana vivirá su quinta jornada de la segunda temporada en la ciudad de Chiclayo, concretamente en el ‘Jockey Club’, en el distrito de La Victoria.

La jornada será este domingo 5 de junio y arrancará desde las 16:30 (hora local) con seis vibrantes duelos en vivo y en directo.

Las parejas a enfrentarse son las siguientes: Stick vs Ghost, Nekroos vs Skill, Blackcode vs Jaze, Jota vs Diego MC, Jair Wong vs Kian y Vijay Kesh vs Strike.

El duelo entre Nekroos vs. Skill es uno de los que más promete, por las grandes capacidades y desenvolvimiento de ambos competidores.

El enfrentamiento entre Vijay Kesh y Strike también tiene mucha expectativa por la creatividad y dominio escénico de los competidores. Todos ellos buscarán la victoria mediante un gran espectáculo.

Las entradas se pueden conseguir a través de fmstickets.com.