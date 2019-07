Germán Puican: “Existe un divorcio entre la reconstrucción y prevención”

Síguenos en Facebook

El exalcalde de Ciudad Eten y miembro de la subcomisión del Colegio de Ingenieros para el proceso de Reconstrucción, Germán Puican Zarpán, realizó un balance entre las próximas intervenciones asumidas por las municipalidades y las obras que se han ejecutado hasta ahora, a dos años del fenómeno “El Niño Costero”.

¿Cómo califican el avance del proceso de reconstrucción en la región?

Lo que proponemos es que se haga una reconstrucción con un sentido integral. En José Leonardo Ortiz, se han destinado recursos que van por sectores, rehabilitación de tramos; en Chiclayo, pistas y veredas, pero no hay una concepción integral. Como ingenieros, indicamos que debería evaluarse no solo las pistas y veredas, sino también las redes de alcantarillado antes de hacer la intervención.

El drenaje pluvial está incluido como parte del Plan Maestro pero recién este año estaría listo el expediente técnico.

Existe un divorcio entre la reconstrucción y la prevención. Antes de intervenir se deben dejar las líneas de drenaje pluvial. El Colegio de Ingenieros propone que no se invierta por tramos, que en total, suman más de 400 millones de soles. No podemos estar parchando las pistas.

¿Las obras de pistas y veredas se ejecutan al margen del plan maestro para el drenaje pluvial?

Ahí viene un tema de gestión, tenemos que integrar a los ministerios. El Ministerio de Vivienda y Saneamiento maneja el drenaje pluvial, a través del Fondes. Por eso, la autoridad provincial puede juntar a la Autoridad de la Reconstrucción y el Ministerio de Vivienda para trabajar juntos.

¿Qué otras debilidades han advertido en la reconstrucción?

En Lambayeque, se tiene previsto ejecutar cerca de mil millones de soles. A la fecha, no se ha transferido esta cantidad, no se llega ni al 40% de inversión pero eso no depende solo de la Autoridad de la Reconstrucción, sino de las autoridades locales que tienen que presentar sus expedientes técnicos.

¿Pero las municipalidades han solicitado la transferencia de la unidad ejecutora para agilizar el proceso?

La Autoridad de la Reconstrucción necesita los expedientes técnicos porque lo que se va a financiar es la obra. En lo que se refiere a vivienda urbana, se atiende con los módulos de Techo Propio, pero en el área rural se atiende con el Programa Nacional de Vivienda Rural. Son más de 3 mil viviendas que se están haciendo con un sistema de albañilería armada. Es un buen sistema, pero la población no ha sido capacitada. No es un modelo al que estén acostumbrados.

Se ha entregado cerca de 10 mil viviendas, pero aún queda la entrega de otro paquete, ¿existen diferencias técnicas entre las viviendas urbanas y rurales?

La construcción de las viviendas rurales ya no se hace con unidades técnicas. Se hace a través de los núcleos ejecutores, hemos retornado a la época de (Alberto) Fujimori.

¿Cuáles son los riesgos de esta modalidad?

La comunidad elige a cuatro representantes: un presidente, un secretario, tesorero y un fiscal. Eligen a dedo, puede ser cualquier poblador y ellos contratan a un ingeniero residente, un ingeniero supervisor, generan mano de obra y hacen todo el proceso de adquisición (de materiales) de manera muy privada.

¿No es conveniente trabajar con núcleos ejecutores?

A un núcleo ejecutor le pueden asignar 70 viviendas. En Lambayeque, hay más de 60 núcleos ejecutores. Las autoridades locales deben participar. Debe haber más supervisión para que el producto salga y por la buena administración de los recursos.