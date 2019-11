"Hay mérito para formular denuncia constitucional contra Velásquez y Palma"

Síguenos en Facebook

Les llegó la hora. La Fiscalía de la Nación resolvió “haber mérito” para formular denuncia constitucional contra los integrantes del Congreso disuelto Javier Velásquez Quesquén y Marvin Mendoza Palma, por haber incurrido en el presunto delito de tráfico de influencias.

INFLUENCIAS

A ambos se les imputa haber intercedido a favor del exalcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, para que el contralor de aquel entonces, Edgar Alarcón Tejada, desbloquee las cuentas bancarias de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh).

Para la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, existen “indicios acreditados” de que Velásquez y Palma mostraron interés en apoyar a Cornejo Chinguel para luego verse beneficiados con la concesión de obras licitadas por la MPCh.

A esta conclusión llega la fiscal suprema tras analizar diversos documentos y declaraciones de otros imputados, principalmente la efectuada por el exalcalde de Olmos, Willy Serrato Puse, el 15 de marzo y el 31 de julio del presente año.

“David Cornejo me mencionó que tenía que pagarles a los congresistas Javier Velásquez Quesquén y Marvin Palma Mendoza con obras, por haber ayudado a levantar la suspensión de las cuentas de la MPCh”, reveló Serrato.

Además, la fiscal de la Nación señala que ambos asistieron a la reunión que tuvo David Cornejo con Edgar Alarcón en la sede de la Contraloría General de la República el pasado 9 de agosto de 2016, pese a que ellos no figuran en los registros como ingresantes al local.

“Circunstancia que también debe ser valorada, esto es el hecho de no dejar evidencia”, señala la fiscal suprema, recalcando que fueron exfuncionarios de la MPCh presentes en el lugar quienes confirmaron la asistencia de los imputados, además de fotografías.

Precisamente, luego de dicho encuentro, “se procedió de manera casi inmediata (dos días calendario) con el desbloqueo de las cuentas de la MPCh, que en total solo duró 9 días, sin que se hayan levantado las observaciones efectuadas por el Órgano de Control Institucional”.

La fiscal de la Nación verificó que este proceder es inusual y para ello cita la “medida de suspensión temporal de operaciones” aplicada por la Contraloría a la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz que duró 58 días, o la impuesta a la Municipalidad Distrital de Curimaná que duró 71 días.

COIMA

Asimismo, subraya que el excontralor Edgar Alarcón favoreció a David Cornejo informando al Ministerio de Economía que se había instalado una comisión auditora en la MPCh para evaluar irregularidades en obras, y que ya no era necesaria el bloqueo de cuentas. Sin embargo, por dicho “favor” habría recibido una coima.

“Antes de entrar a la reunión, el alcalde David Cornejo me llamó a mí solo y me enseña tres fajos de billetes donde él señalaba que había 30,000 soles, y que estaban destinados para resolver el problema del bloqueo (…) no me dio detalles de la entrega, solo que le había dado el dinero al excontralor Edgar Alarcón”, reveló.

Es por ello que la Fiscalía de la Nación también resuelve “haber mérito” para formular una denuncia constitucional contra Edgar Alarcón, por haber cometido el supuesto delito de cohecho pasivo propio.

LO NIEGAN

Al ser interrogado, el excontralor Edgar Alarcón precisó que fueron Javier Velásquez y Marvin Palma quienes llamaron a su despacho para “solicitar que se agende una reunión conjuntamente con el alcalde provincial de Chiclayo”.

Por su parte, el excongresista Javier Velásquez declaró que “por haber sido elegido cinco veces representante de la región Lambayeque, personas o autoridades acuden a su despacho para solicitar intermediar ante las instituciones públicas”.

Asimismo, negó haber gestionado la reunión entre Cornejo y Alarcón aduciendo que fue uno de los congresistas que impulsó la no reelección de dicho funcionario.

Por último, el integrante de la Comisión Permanente del Congreso Marvin Palma señaló que fue el exalcalde David Cornejo quien lo llamó para pedirle que lo acompañen a la reunión con el contralor, por cuanto su participación fue solo un acto de presencia, desconociendo si en dicho encuentro se realizó una entrega de dinero.