Hermana de Leonard León: "Me pegó en la pierna izquierda y me humilló" (VIDEO)

Vanesa del Pilar León Tello (35) denunció a su hermano Leonard León por violencia familiar, luego de que le propinó una patada tras una fuerte discusión en la vivienda de su mamá.

"Como mi madre está un poco enferma, yo estoy a su cuidado de ella, y por manifestar una queja y como él estaba borracho, él no me puede ver, por lo que yo tengo un compromiso, entonces, esto creo que generó su cólera y me diga muchas cosas, me pateó y me insultó. Ya pasé por el médico legista y presenté la denuncia, no voy a permitir que esto se quede tapado. Ahora entiendo y comprendo a las personas que estuvieron con él, sus exparejas, que lo hayan denunciado, es un borracho y sí pega. Lamentablemente, yo por ser su hermana muchas veces me he quedado callada muchas veces", indicó.

Leonard León fue llevado a la Comisaría de Familia de Chiclayo y su hermana relató que le pegó en la pierna izquierda.

"Me pegó en la pierna izquierda y todo ya está con médico legista. Me dijo que no soy su hermana, que soy una basura, que me odia, que no somos iguales y que yo soy una recogida y que no debería estar en mi casa, en la casa de mi mamá. Yo voy a ir más allá del fondo y esto va hasta lo último", agregó.

De acuerdo al parte policial, León Tello denunció por denunció por violencia física y psicológica a Leonard León Tello (39). Además dijo que cada vez que liba licor se pone así.

"La agresión ocurrió en la casa de mi madre. Él cuando toma se transforma. Si quiero que lo ayuden, porque lo necesita", acotó.