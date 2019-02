Humberto Acuña Peralta: “Las normas son claras. (...) Mi cargo es hasta el 2020”

Síguenos en Facebook

Tras los cuestionamientos lanzados por la actual gestión del gobierno regional de Lambayeque, Humberto Acuña Peralta responde por los resultados de la Autoridad Portuaria Regional.

Como actual presidente del directorio de este órgano, el exgobernador defiende su designación hasta el 2020 y el acuerdo que firmó para la transferencia de terrenos como parte del proyecto del terminal portuario.

El último viernes se reunió con el gerente general de la Autoridad Portuaria Regional, Jorge Nakazaki Servigón, ¿cuál fue el motivo de este encuentro?

Las empresas coreanas (interesadas en el proyecto del terminal portuario) están pidiendo que la Autoridad Portuaria Regional, a través de la presidencia, coordine reuniones con los ministros de Economía y Finanzas y de Transportes y Comunicaciones.

El gobernador Anselmo Lozano Centurión ha cuestionado su permanencia en el directorio e incluso recibió una respuesta de la Autoridad Portuaria Nacional.

Las normas son claras. Y eso no solo se da en la Autoridad Portuaria Regional sino hasta en el IPD (Instituto Peruano del Deporte). El presidente del IPD de Lambayeque es nombrado por tres años y puede ser cambiado solo si renuncia o fallece. Mi cargo es hasta el 2020.

Posteriormente, ¿el consejo regional podría elegir a otro representante? El gobernador puede proponer a otro representante.

Y el consejo regional también puede hacer otra propuesta, pero ellos aprueban la decisión final y la envían a la Autoridad Portuaria Nacional que evalúa si se cumple los requisitos.

Entonces, ¿no hay ninguna posibilidad de ser removido del directorio? Sí se puede, pero a través de una Ley. La posibilidad existe.

El gobernador Anselmo Lozano está en desacuerdo con el convenio marco que firmó con la Fuerza Aérea del Perú (FAP) para la transferencia de más de 5 mil hectáreas, ¿qué se pretendía con este acuerdo?

El convenio marco es general, una propuesta. Esta gestión tiene el derecho de anularlo o mejorarlo en los convenios específicos.

Pero el acuerdo señala compromisos por casi S/46 millones, ¿con qué finalidad?

Son proyectos de inversión que se van a hacer a favor de la Fuerza Aérea. Por ejemplo, un nuevo colegio para la Fuerza Aérea. Entonces el gobierno regional puede hacer el proyecto, el expediente técnico y buscar los recursos para ejecutarlo.

Además de esos proyectos para la Fuerza Área, su gestión propuso obras complementarias en las más de 5 mil hectáreas.

Alrededor de los puertos, se generan nuevas ciudades y polos de desarrollo. Necesitamos las 5,500 hectáreas para que la región planifique dónde va a funcionar un parque industrial o cómo se va a construir la nueva ciudad. Para evitar que, como en otros puertos, se desarrolle de una manera desordenada.

Si los casi S/ 46 millones no son para las obras complementarias, se tendrá que buscar más presupuesto.

El gobierno regional, a través del gobierno central, tiene que desarrollar las obras complementarias. Hay que pensar en el futuro. Lambayeque necesita agua, luz, desagüe. Allí (terminal portuario) se va a desarrollar un nueva ciudad, de aquí a 50 años.

¿Los casi 46 millones de soles son un monto elevado, considerando que solo es por la transferencia del terreno de la FAP?

¿Cuánto le hemos dado a la Policía Nacional con motos, patrulleros, la comisaría de la Mujer y de Zaña, a cambio de la seguridad ciudadana? La FAP nos va a transferir 5,500 hectáreas para desarrollar un polo de desarrollo en la región.

¿Se llegó a determinar en el convenio los proyectos que se podrían ejecutar para la FAP?

No. Para eso se requieren los convenios específicos.

Otro de los aspectos que ha criticado el gobernador es la disputa por 1,369 hectáreas que exige la empresa Inversiones Stop ante el Tribunal Constitucional. El gobierno regional ha ganado en dos ocasiones a Inversiones Stop. Pero que quede claro, esas tierras no están dentro del área de influencia del terminal portuario. Yo he marchado para defender esas tierras porque son del gobierno regional, pero eso no va a afectar el desarrollo del terminal marítimo.

Para el gobernador, no se pueden hacer negociaciones si aún no resuelve ese problema.

Hay que preguntarle al señor Anselmo Lozano si quiere o no el terminal portuario. Porque cuando uno no quiere un proyecto, le pone “n” de peros.

Como presidente del directorio, ¿le da su respaldo a la continuidad de Jorge Nakazaki? Sí confío en su trabajo. Lo he propuesto y sus resultados están a la vista. Si no lo quieren reconocer, es parte de la democracia. Y la política es así.

¿Qué decisiones faltan para el avance del proyecto del terminal portuario?

En lugar de estar discutiendo sobre quién debe ser el gerente o si continúa la Autoridad Portuaria, se debe seguir promocionando este proyecto para que haya inversionistas en Lambayeque.

Usted y el señor Nakazaki son los representantes del gobierno regional en el directorio de la APRL, ¿está dispuesto a reunirse con el gobernador para informarle sobre los avances del proyecto?

Por supuesto. Las veces que sea necesario. Si él cree que debe reunirse con el directorio, puede realizarse en cualquier momento. Eso no está en discusión.